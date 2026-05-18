La chute des marchés obligataires mondiaux s'accentue alors qu'une guerre prolongée en Iran aggrave le risque d'inflation

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* Les rendements des bons du Trésor américain atteignent leur plus haut niveau depuis un an; ceux des obligations d'État japonaises (JGB) battent des records

* La recrudescence des tensions au Moyen-Orient continue d'inquiéter les investisseurs quant à l'inflation et aux risques pesant sur la croissance

* Le Japon devrait émettre de nouvelles obligations pour faire face aux conséquences d'une guerre avec l'Iran

* Les investisseurs misent davantage sur des hausses de taux à l'échelle mondiale

* Les gilts britanniques surperforment lundi après la vague de ventes de la semaine dernière

(Mises à jour tout au long de l'article) par Alun John et Amanda Cooper

Les investisseurs prennent conscience du risque que la guerre en Iran entraîne un choc inflationniste durable, poussant les rendements des obligations d'État à des niveaux jamais vus depuis dix ans et augmentant le risque d'un coup dur pour le pouvoir d'achat des gouvernements, des entreprises et des ménages.

Le risque d'une inflation persistante a ravivé les craintes que les banques centrales ne soient contraintes de relever rapidement leurs taux d'intérêt et que les gouvernements n'augmentent leurs emprunts pour faire face aux retombées économiques.

Le taux moyen auquel les gouvernements des pays du G7 doivent désormais s'endetter sur 10 ans a atteint près de 4 %, contre environ 3,2 % avant le début de la guerre fin février, tandis que les coûts d'emprunt à 30 ans ont atteint en moyenne 4,6 %, contre 4 % auparavant.

“On a un peu l'impression d'être face à une tempête parfaite en ce moment. Le marché des taux est aux prises avec l'idée d'une inflation causée par les tensions au Moyen-Orient et le pétrole. Et d'un autre côté, en lien direct avec cela, toute destruction de la demande résultant de ces prix élevés des matières premières”, a déclaré Tom Ross, responsable des titres à haut rendement chez Janus Henderson, qui gère environ 493 milliards de dollars.

LES DIFFICULTÉS DE FINANCEMENT DE LA DETTE PUBLIQUE

Voici quelques articles connexes sur l'impact de la hausse des rendements des obligations d'État, ce qui se cache derrière et pourquoi les responsables politiques pourraient s'en inquiéter:

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LES MINISTRES DES FINANCES DU G7 SE RÉUNISSENT À PARIS

Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ont bondi de 3,6 points de base pour atteindre leur plus haut niveau depuis février 2025, à 4,631 %, après avoir progressé de près de 17 points de base la semaine dernière, tandis que les rendements à 30 ans US30YT=RR , qui ont un impact direct sur les prêts hypothécaires, ont atteint leur plus haut niveau depuis un an, à 5,159 %. Les rendements évoluent à l'inverse des prix des obligations.

Les principaux indices boursiers de Wall Street sont restés stables lundi après avoir fortement reculé vendredi, certains avertissant que les marchés boursiers américains, à des niveaux records, n'ont pas encore intégré le risque d'une inflation galopante.

Les marchés anticipent désormais une probabilité de plus de 50 % que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'ici décembre, ce qui marque un revirement radical par rapport aux anticipations d'avant la guerre en Iran , qui tablaient sur au moins une baisse des taux cette année.

Les turbulences sur les marchés sont au cœur des préoccupations des ministres des Finances du G7 qui se sont réunis lundi à Paris.

“Nous ne sommes plus dans une période où la dette publique n’est pas un sujet”, a déclaré le ministre français des Finances, Roland Lescure, aux journalistes à son arrivée à la réunion.

La tendance est la même sur les principaux marchés obligataires, de la zone euro à la Grande-Bretagne en passant par le Japon, où les rendements atteignent des niveaux records. Les banques centrales fixent les taux d’intérêt, mais ce sont les marchés obligataires qui déterminent le taux auquel les entreprises, les particuliers et les gouvernements peuvent emprunter, ce qui signifie que tout, du crédit automobile au financement d’un centre de données de plusieurs milliards de dollars, est concerné.

Kenneth Broux, responsable de la recherche sur les devises et les taux d'intérêt chez Société Générale, a déclaré que pour mettre fin à ce qu'il a qualifié de “krach au ralenti” sur le marché obligataire, il faudrait un recul des prix du pétrole, des craintes de récession suffisamment fortes pour déclencher une ruée vers les obligations en tant que valeur refuge, ou des prix suffisamment bas pour attirer les acheteurs.

Les rendements des obligations d'État japonaises à 30 ans (JGB) ont bondi à leur plus haut niveau historique à 4,200 %

JP30YTN=JBTC tandis que les rendements à 10 ans JP10YTN=JBTC ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre 1996 à 2,800 %. Le Japon prévoit d'émettre de nouvelles obligations dans le cadre du financement d'un budget supplémentaire prévu pour amortir le choc économique de la guerre.

Les rendements obligataires de la zone euro ont légèrement baissé lors des échanges de l'après-midi en Europe, mais restaient à leur plus haut niveau depuis des années. Les rendements des Bunds allemands à 10 ans, référence pour la zone euro, ont atteint leur plus haut niveau depuis 15 ans à 3,193 %

DE10YT=RR , en hausse de 10 points de base en une semaine.

Les rendements des obligations émises par des pays plus endettés comme l'Italie IT10YT=RR et la France FR10YT=RR ont augmenté encore plus fortement. Les coûts d'emprunt du gouvernement italien à 10 ans s'établissent désormais à 3,90 %, en hausse de 12 points de base en une semaine, tandis que les rendements français FR10YT=RR ont augmenté de 26 points de base.

LES PRESSIONS INFLATIONNISTES SE CONCRÉTISENT

Les obligations ont fait l'objet d'une forte vente la semaine dernière, les investisseurs ayant été effrayés par une série récente de chiffres d'inflation plus élevés que prévu à l'échelle mondiale, en particulier aux États-Unis.

“Le fait que nous voyions désormais des données venir étayer les craintes inflationnistes qui pèsent sur le marché depuis le début du conflit au Moyen-Orient est, selon moi, déterminant”, a déclaré Nick Twidale, analyste en chef des marchés chez ATFX Global.

Les données de la semaine dernière ont montré que les prix à la consommation et les prix à la production aux États-Unis avaient bondi en avril, avec des chiffres similaires observés en Chine , en Allemagne et au Japon .

Bien que la chute des obligations ait été mondiale, certains marchés ont également été confrontés à des pressions locales.

L'avenir incertain du Premier ministre britannique Keir Starmer fait craindre aux investisseurs qu'il ne soit contraint de démissionner et remplacé par un challenger moins prudent sur le plan budgétaire.

Lundi, cependant, les gilts britanniques ont surperformé, le rendement à 10 ans reculant de 4 points de base à 5,14 %. Ils avaient toutefois progressé de 27 points de base la semaine dernière et restent les obligations à 10 ans les moins performantes des pays développés GB10YT=RR depuis le début de la guerre.