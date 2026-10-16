La chute des marchés et la hausse des taux mettent à l'épreuve l'essor des transactions dans le secteur des centres de données dédiés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Rediffusion destinée aux lecteurs asiatiques du matin, le texte reste inchangé.)

* Le retrait de certaines cotations laisse présager un durcissement des conditions de financement

* Les investisseurs remettent en question les valorisations alors que les coûts d'emprunt augmentent

* Bain suscite des offres de la part de BDC; AirTrunk serait sur le point de vendre ses actifs à Johor, selon des sources

par Yantoultra Ngui, Kane Wu et Clare Jim

Une vague de ventes sur les marchés oblige les entreprises à l’origine de l’essor mondial de l’IA à reporter leurs projets de levée de fonds ou à payer plus cher pour se financer, les investisseurs exigeant la preuve qu’elles sont capables d’absorber la hausse des taux d’intérêt et des coûts liés à la puissance de calcul.

Ce revirement intervient alors que les investisseurs réévaluent la capacité des entreprises qui se livrent à une course effrénée pour construire les infrastructures sous-jacentes à l’intelligence artificielle à générer des rendements justifiant les dépenses galopantes en puissance de calcul, en terrains et en énergie.

Rien que la semaine dernière, alors que les actions liées à l’IA s’affaiblissaient et que la dette de l’opérateur de centres de données CoreWeave s’effondrait vers des niveaux de prix de détresse, les introductions en bourse d’AirTrunk (un fonds immobilier soutenu par Blackstone), de Firmus (soutenu par Nvidia) et de SB Energy (soutenu par SoftBank) ont été soit retirées, soit suspendues.

Selon les analystes, cette surveillance accrue ne freine pas les investissements dans le secteur, mais elle oblige les investisseurs à distinguer plus clairement les modèles économiques et les niveaux de risque liés à leur mise en œuvre.

“Le débat n’est plus axé sur la croissance à tout prix, mais met désormais davantage l’accent sur la qualité”, a déclaré Harry Evans, associé au cabinet d’avocats Freshfields.

M. Evans a ajouté que l’activité de fusions-acquisitions pourrait se maintenir tout au long de l’année prochaine, grâce à un solide pipeline de projets.

Les récents revers enregistrés lors des introductions en bourse montrent toutefois que les investisseurs se montrent de plus en plus exigeants en matière de valorisations, d’endettement et de modèles économiques.

Les fusions-acquisitions concernant les centres de données asiatiques sont toujours en passe d’enregistrer une année record, atteignant 21,3 milliards de dollars mardi, selon les données de Dealogic, soit plus du double des 10 milliards de dollars enregistrés sur l’ensemble de l’année 2025.

Le financement par emprunt est également resté solide, les prêts syndiqués et les émissions obligataires totalisant 22,3 milliards de dollars depuis le début de l’année.

Les levées de fonds sur les marchés des capitaux propres pour ce secteur sont toutefois en baisse, s’établissant à 5,4 milliards de dollars depuis le début de l’année, soit une baisse de 4,6% par rapport à la même période en 2025.

“On considère généralement que les introductions en bourse visent souvent à créer un "buzz", car elles cherchent avant tout à susciter une sursouscription”, a déclaré Nicholas Tuan, directeur des services de conseil pour la région Asie-Pacifique chez Savills, société spécialisée dans les services immobiliers.

“Une fois que l’on fait la part des choses, il se peut qu’il n’y ait pas de valeur fondamentale sous-jacente à ces actifs.”

Firmus, qui visait à lever 5 milliards de dollars dans le cadre de ce qui aurait été la deuxième plus grande introduction en bourse d’Australie, a eu du mal à convaincre les investisseurs qu’elle serait en mesure de tenir ses prévisions de chiffre d’affaires ambitieuses tout en supportant une dette d’environ 30 milliards de dollars.

La société de services nucléaires Holtec a invoqué une “tempête parfaite ”, principalement due à l’incertitude entourant la demande en centres de données, lorsqu’elle a retiré sa cotation aux États-Unis le mois dernier.

LA HAUSSE DES TAUX MET LES VALORISATIONS À L'ÉPREUVE

La hausse des coûts d’emprunt est au cœur de cette nouvelle vague de remise en question.

Les rendements de référence des bons du Trésor américain à 10 ans ont enregistré le mois dernier leur plus forte hausse trimestrielle de ce siècle, ce qui a incité les investisseurs à examiner de plus près si les revenus prévus pouvaient supporter le poids croissant de la dette, ont déclaré des banquiers.

Gary Goh, directeur général de Sprint DC Consulting, un cabinet de conseil spécialisé dans les centres de données de la région Asie-Pacifique basé à Kuala Lumpur, a averti que la hausse des coûts de financement pourrait entraîner de fortes corrections de valorisation.

Les valorisations peuvent varier considérablement selon qu’elles reposent sur des contrats clients existants ou sur des projections futures, et selon que les besoins en dépenses d’investissement sont pleinement pris en compte, a déclaré un banquier qui conseille les investisseurs dans le secteur des centres de données.

“Le nombre de centres de données construits est loin d’être suffisant pour répondre à la demande”, a déclaré ce banquier, qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement. “Les investisseurs continuent de s’engager, mais la question est de savoir à quelle valorisation.”

Les investisseurs accordent également une attention accrue aux risques liés à la mise en œuvre.

Au-delà de la hausse des coûts de l’électricité et de l’eau, les promoteurs sont confrontés à une opposition croissante sur certains marchés concernant la consommation d’électricité, le bruit et les préoccupations environnementales, ce qui ajoute à l’incertitude réglementaire entourant les nouveaux projets.

Il devient de plus en plus difficile de trouver des terrains adaptés et de s’assurer un approvisionnement en électricité dans certaines juridictions, a déclaré un responsable d’une société basée aux États-Unis qui investit dans des plateformes de centres de données asiatiques, ajoutant que l’entreprise avait durci ses critères de souscription en raison des risques géopolitiques et politiques.

Il est vrai que des transactions majeures continuent toutefois d’avancer .

La société DayOne, basée à Singapour, devrait entrer en bourse dès novembre, avec pour objectif de lever jusqu’à 5 milliards de dollars, a rapporté Reuters en septembre. DayOne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

AirTrunk, bien qu’ayant reporté son introduction en bourse en tant que REIT, est sur le point de conclure un accord pour vendre son centre de données de Johor, en Malaisie, à un groupe d’investisseurs comprenant le fonds de pension local KWAP, pour une valorisation d’environ 1 milliard de dollars, selon deux personnes proches du dossier.

Bain Capital a également reçu des offres définitives portant sur au moins 40 % de sa plateforme panasiatique Bridge Data Centres, dans le cadre d’une opération qui pourrait valoriser l’entreprise à environ 5 milliards de dollars, selon deux personnes au courant du processus.

Blackstone, l'investisseur d'AirTrunk, et Bain Capital ont refusé de commenter. KWAP a déclaré ne pas être en mesure de s'exprimer à ce sujet.

Toutefois, les investisseurs devraient faire la distinction entre les opérateurs de gros bien établis, bénéficiant d’engagements clients à long terme et de revenus stables, et les “néo-clouds” et “constructeurs de campus d’IA”, qui présentent un risque plus élevé, a déclaré John Dinsdale, analyste en chef chez TechInsights.

“Pour les investisseurs, la question n’est pas tant de savoir si la demande va augmenter, mais plutôt quels modèles économiques et quelles entreprises seront les mieux placés pour tirer parti de cette croissance de manière durable.”