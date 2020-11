Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La chute des dividendes ralentit, le pire semble passé Reuters • 23/11/2020 à 11:55









(Crédits photo : Adobe Stock) PARIS, 23 novembre (Reuters) - Les dividendes distribués par les entreprises cotées dans le monde entier ont diminué de 55 milliards de dollars (46,3 milliards d'euros) au troisième trimestre mais ce montant traduit un ralentissement de la baisse, montre lundi un rapport de la société de gestion Janus Henderson, qui a revu à la hausse ses prévisions. Au total, les dividendes mondiaux accusent une baisse sous-jacente de 11,4%, et une baisse globale de 14,3% sur un an après -18,3% en deuxième trimestre, précise le rapport. Ce ralentissement s'explique en partie par des facteurs saisonniers, les distributions du troisième trimestre donnant un poids accru aux régions où les dividendes ont mieux résisté, à commencer par l'Amérique du nord, mais il montre également que "le pire semble passé", explique Janus Henderson. "Dans l'ensemble, plus des deux-tiers des sociétés ont augmenté leurs dividendes ou les ont maintenus au cours du troisième trimestre et un peu moins d'un tiers les ont réduits ou annulés", précise l'étude. En Europe continentale, la baisse a été 26,8% sur juillet-septembre après -36,9% sur avril-juin. Et pour les seules sociétés françaises, la chute a été ramenée de 55,4% à 22,8%. Une tendance qui devrait rester baissière en 2021 Pour l'ensemble de 2020, Janus Henderson prévoit désormais une baisse de 19% à 25% des dividendes, alors qu'elle n'excluait pas en avril un repli allant jusqu'à 35%. Selon ses prévisions les plus optimistes, la baisse des dividendes mondiaux sur l'ensemble de cette année serait limitée à 17,5% en données sous-jacentes et 15,7% en données globales, ce qui les ramènerait à 1.200 milliards de dollars. "Dans le meilleur des scénarios, ce sont donc plus de trois années de croissance des dividendes qui seraient effacées, privant les investisseurs de 224 milliards de dollars de revenus cette année", lit-on dans le communiqué accompagnant le rapport. La tendance devrait rester à la baisse au premier trimestre 2021 avant de s'améliorer, poursuit Jane Shoemake, responsable actions mondiales de rendement chez Janus Henderson, ajoutant que "le grand point d'interrogation concerne les décisions que prendront les régulateurs du Royaume-Uni, d'Europe et d'Asutralie à propos des distributions dans le secteur des banques". Pour 2021, les différents scénarios de la société vont d'une stagnation des dividendes à un rebond de 12%. (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.