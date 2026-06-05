La chute des actions du secteur des semi-conducteurs fait perdre plus de 1 000 milliards de dollars à la Bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Noel Randewich

Les fabricants de puces cotés aux États-Unis ont plongé vendredi, perdant plus de 1 000 milliards de dollars en capitalisation boursière, avec des pertes importantes chez les poids lourds de l'IA, notamment Nvidia

NVDA.O , Micron Technology MU.O et Advanced Micro Devices

AMD.O , alors que le rapport décevant de Broadcom AVGO.O publié plus tôt cette semaine a eu des répercussions sur l'ensemble de Wall Street.

L'indice PHLX des puces électroniques .SOX a chuté de près de 8,5% dans l'après-midi, s'acheminant vers sa plus forte baisse journalière depuis la vague de ventes liée aux droits de douane du « Liberation Day » à Wall Street en avril 2025. La chute de vendredi s'ajoute aux pertes enregistrées jeudi après la publication par Broadcom d'un rapport trimestriel indiquant que la demande pour ses puces IA sur mesure était inférieure aux attentes élevées .

La perte cumulée de plus de 10% enregistrée par le PHLX sur deux séances montre que les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des actions technologiques chères et en pleine expansion, alors même qu'Elon Musk prépare une introduction en bourse spectaculaire pour SpaceX la semaine prochaine, avec une valorisation extrêmement élevée de 1 750 milliards de dollars.

Même après les pertes de vendredi, l'indice des puces du PHLX affiche toujours une hausse de 75% depuis le début de l'année.

Nvidia, le fabricant de puces le plus valorisé au monde, a chuté d'environ 6%, perdant plus de 300 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Micron Technology a chuté de 11%, faisant disparaître 127 milliards de dollars de valeur boursière. Marvell Technology

MRVL.O , la coqueluche récente des investisseurs, a cédé 12%, tandis qu'AMD a perdu 10,5%.

“Beaucoup de gens ici achetaient aveuglément sur les baisses”, a déclaré Dennis Dick, trader pour compte propre chez Triple D Trading. “Acheter aveuglément sur les baisses vous rapportait de l'argent, mais cela a pris fin aujourd'hui.”

Les craintes d'une hausse des taux d'intérêt ont également effrayé les investisseurs sur l'ensemble du marché boursier américain à la suite de chiffres de l'emploi meilleurs que prévu, et l'indice S&P 500 .SPX a reculé de 2,3%.

L'un des principaux bénéficiaires de la course à l'IA, Broadcom, a clôturé en baisse de 7,5%, portant sa perte sur deux jours à 19%.