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La chute des actions du secteur des semi-conducteurs fait fondre 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 19:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - ** Les fabricants de puces cotés aux États-Unis ont chuté vendredi, perdant près de 1.000 milliards de dollars en capitalisation boursière, avec des pertes importantes chez les géants de l'IA tels que Nvidia NVDA.O , Micron Technology

MU.O et Advanced Micro Devices AMD.O , alors que les répercussions du rapport décevant publié en début de semaine par Broadcom AVGO.O continuent de se faire sentir

** L'indice PHLX des puces électroniques .SOX a clôturé en baisse de près de 8 %, en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis la vague de ventes massives du "Liberation Day" à Wall Street en avril 2025

** La perte de 5 % de NVDA fait fondre sa capitalisation boursière d’environ 270 milliards de dollars. MU recule de 9,1 %, perdant ainsi environ 100 milliards de dollars de valeur. Marvell Technology, la coqueluche du moment MRVL.O , cède 10,3 %, tandis qu’AMD perd 9,2 % ** Les pertes de vendredi s'ajoutent aux baisses enregistrées par les fabricants de puces depuis que Broadcom a publié mercredi des résultats trimestriels inférieurs aux attentes élevées concernant la demande pour son activité de puces IA sur mesure

** Les craintes d'une hausse des taux d'intérêt effraient également les investisseurs sur l'ensemble du marché boursier américain après la publication de chiffres de l'emploi meilleurs que prévu .N

** Le SOX est désormais en baisse d'environ 9 % depuis le rapport d'AVGO, ce qui le place en baisse d'environ 2 % depuis le début du mois de juin

** Le SOX affiche toujours une hausse d'environ 77 % en 2026 grâce à la demande insatiable pour les actions liées à l'IA

Semi-conducteurs

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387,5800 USD NASDAQ -7,48%
MARVELL TECH
273,9050 USD NASDAQ -13,44%
MICRON TECHNOLOGY
873,5400 USD NASDAQ -12,30%
NVIDIA
205,2900 USD NASDAQ -6,11%
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