La chute de Wall Street s'accentue, entraînée par les entreprises du secteur des logiciels et de l'informatique dématérialisée

Indices en baisse: Dow 0,8%, S&P 500 1,2%, Nasdaq 1,9%

Walmart atteint pour la première fois une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars

Les actions de Palantir progressent après les résultats trimestriels

Les fabricants de médicaments contre l'obésité chutent suite à l'avertissement de Novo Nordisk sur les perspectives d'avenir

Les résultats d'AMD et de SMCI sont attendus après la clôture des marchés

(Mise à jour des prix) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Lesprincipaux indices de Wall Street ont chuté mardi, alors qu'un vaste mouvement de repli dans les logiciels et les valeurs de l'informatique dématérialisée s'est étendu à d'autres noms de la technologie, atténuant les résultats positifs de Palantir et gardant les investisseurs sur le qui-vive avant les résultats d'Alphabet et d'Amazon plus tard dans la semaine.

Microsoft MSFT.O a chuté de 2,8 %, tandis qu'Intuit

INTU.O et Atlassian TEAM.O ont perduenviron 11 % chacun. Adobe ADBE.O et Datadog DDOG.O ont chuté deplus de 7% chacun et Oracle ORCL.O a glissé de 4,3%.

CrowdStrike CRWD.O a perdu 4,5 %, et Snowflake SNOW.N a perdu 10,6 %, tandis que Salesforce CRM.O a perdu 8 % et Accenture ACN.N a perdu 10 %.

Palantir PLTR.O s'est démarqué de la tendance en augmentant de 7 % grâce à des résultats solides qui ont renforcé l'enthousiasme des investisseurs pour la demande liée à l'IA.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a chuté de 4 %, en passe d'enregistrer sa cinquième journée consécutive de pertes.

Le recul des actions du secteur technologique fait suite à des préoccupations persistantes concernant la rapidité avec laquelle de nouveaux modèles d'intelligence artificielle plus performants pourraient perturber les entreprises établies, ravivant ainsi la question de savoir si les gagnants actuels de l'IA peuvent protéger leur pouvoir de fixation des prix et leur croissance à long terme.

"Nous avons un marché coûteux et les attentes sont très élevées. Dans de nombreux domaines, en particulier celui de l'IA, les prix sont fixés pour la perfection. Nous sommes donc dans un environnement frileux", a déclaré John Campbell, gestionnaire de portefeuille senior chez Allspring Global Investments.

Les actions du secteur de la santé ont été mises sous pression après que le fabricant de Wegovy, Novo Nordisk, a averti qu'il s'attendait à une forte baisse de ses ventes annuelles. Les actions de la société cotée aux États-Unis

NVO.N ont chuté de 12 %.

Son rival Eli Lilly LLY.N a chuté de 4,6 %, tandis que d'autres fabricants de médicaments contre l'obésité, Viking Therapeutics VKTX.O et Structure Therapeutics GPCR.O , ont perdu respectivement 3,7 % et 6,4 %.

Les investisseurs digèrent encore la chute brutale de l'or et de l'argent suite à la nomination de l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, que les traders considèrent comme un faucon.

Loin de la technologie, Walmart WMT.O est devenu le premier distributeur à atteindre une valorisation boursière de 1 000 milliards de dollars, avec une hausse de 2,4 % de ses actions.

Alphabet GOOGL.O a reculé de 1 %, tandis qu'Amazon AMZN.O a chuté de 2,7 %.

Les deuxsociétés - membres des "Sept Magnifiques" - doivent publier leurs résultats dans le courant de la semaine. Leurs résultats seront examinés à la loupe pour savoir si les entreprises peuvent montrer des rendements tangibles sur desdépenses d'investissement en forte hausse.

Advanced Micro Devices AMD.O et le fabricant de serveurs Super Micro Computer SMCI.O , qui doivent tous deux publier leurs résultats après la clôture, ont chuté de plus de 2,5 % chacun.

Pendant ce temps, Walt Disney DIS.N a nommé Josh D'Amaro au poste de directeur général, plaçant ainsi un initié de longue date à la barre et mettant fin à l'incertitude de la succession. Ses actions ont légèrement baissé.

PayPal PYPL.O a prévu un bénéfice pour 2026 inférieur aux estimations, ce qui a fait chuter ses actions de 20 %.

À 13:16 p.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a baissé de 0,81%, à 49 006,27, le S&P 500 .SPX a perdu 1,22%, à 6 891,45 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 1,93%, à 23 135,95.

DÉLUGE DE BÉNÉFICES

Alors qu 'un quart du S&P 500 doit publier ses résultats trimestriels cette semaine, les analystes s'attendent à ce que les entreprises aient augmenté leurs bénéfices de près de 11% au cours du trimestre de décembre, contre une estimation d'environ 9% au début du mois de janvier, selon les données du LSEG.

Les actions de Pfizer PFE.N ont chuté de 3,4 % malgré un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux estimations, tandis que Merck MRK.N a augmenté de 2,5 % après la publication deses résultats trimestriels.

Les actions de PepsiCo PEP.O ont gagné 4,3 %, la marque ayant annoncé une réduction de prix sur ses principales marques telles que Lay's et Doritos.

Pendant ce temps, la législation visant à mettre fin à la fermeture du gouvernement américain a franchi de justesse un obstacle procédural à la Chambre des représentants, préparant un vote sur l'adoption finale plus tard dans la journée.

La fermeture partielle du gouvernement a reporté la publication de données clés sur l'emploi vendredi, ainsi que le rapport JOLTS, initialement prévu pour mardi.