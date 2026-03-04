La chute de Séoul entraîne la déroute des actions asiatiques, les marchés se préparant à un choc énergétique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* S. Les actions coréennes subissent la plus forte chute depuis 2009

* Les contrats à terme sur les actions américaines et européennes baissent

* L'indice MSCI AxJ en baisse de 4,2 %; le Nikkei perd 4 %

(Mise à jour des prix) par Tom Westbrook

Les actions asiatiques se sont effondrées mercredi, les investisseurs se débarrassant de leurs positions surchargées dans les fabricants de puces, craignant que la guerre au Moyen-Orient ne provoque un choc pétrolier qui augmenterait l'inflation et retarderait les réductions de taux d'intérêt.

Les chutes profondes à Séoul ont déclenché un disjoncteur lorsque le KOSPI .KS11 a perdu plus de 11%, avec des pertes de deux jours à 17% et les plus lourdes depuis 2009, tandis que la monnaie won s'est effondrée à son plus bas niveau depuis 17 ans.

Le Nikkei japonais .N225 a chuté de 4,3% et les actions taïwanaises .TWII ont chuté de 3,6% alors que les investisseurs se sont retirés de ce qui a été l'un des paris les plus chauds de ces derniers mois dans les fabricants de semi-conducteurs.

Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont baissé de 0,6 % et les contrats à terme européens STXEc1 ont abandonné un rebond précoce pour tomber juste en dessous de l'équilibre.

"Il y a trop d'éléments négatifs pour maintenir une offre", a déclaré Christopher Forbes, responsable de l'Asie et du Moyen-Orient chez CMC Markets.

Les contrats à terme sur le pétrole brut de référence Brent

LCOc1 étaient en hausse et en hausse de plus de 13% pour la semaine à 82,08 $ le baril, bien que les prix soient sortis des sommets depuis que le président américain Donald Trump a ordonné une garantie d'assurance sur le transport maritime du Golfe et a déclaré que la marine pourrait escorter les pétroliers à travers le détroit d'Ormuz.

Les forces américaines et israéliennes pilonnent l'Iran depuis quatre jours et les drones et missiles iraniens ont frappé les raffineries de pétrole du Golfe ainsi que les ambassades américaines en Arabie saoudite et au Koweït.

"Il semble que le conflit va durer un peu plus longtemps que ce que l'on pensait au départ. Et il y a eu une escalade, car la guerre s'étend maintenant aux alliés des États-Unis", a déclaré Damien Boey, stratège de portefeuille chez Wilson Asset Management à Sydney.

"Les infrastructures pétrolières semblent être attaquées... les gens doivent donc réfléchir à la durée de tout cela."

Le Japon, la Corée du Sud et Taïwan sont tous des importateurs d'énergie et ont également été des marchés boursiers qui ont fortement progressé récemment, et qui subissent une pression de vente supplémentaire alors que les investisseurs liquident leurs positions gagnantes à l'échelle mondiale et se replient sur eux-mêmes.

L'or, qui a fortement progressé cette année, XAU= a chuté d'environ 4,5 % au cours de la nuit, tandis que la reprise du dollar australien AUD= s'est heurtée à un obstacle et a chuté en dessous de 70 cents mercredi.

À Wall Street, les indices ont réduit leurs pertes dans la nuit, mais le S&P 500 .SPX a clôturé en baisse de 0,8% sur la crainte d'une hausse potentiellement prolongée des prix du pétrole.

"La principale question que les investisseurs tentent de soupeser revient à l'imbrication de l'inflation et des taux d'intérêt", a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana.

"Les prix de l'énergie vont-ils rester élevés plus longtemps que ce que l'on pensait hier, et cela va-t-il se répercuter sur les taux d'intérêt?"

L'euro EUR= a été bloqué à 1,16 dollar, les investisseurs s'attendant à ce que l'Europe soit durement touchée par la hausse des coûts de l'énergie. Les prix de référence du gaz européen TRNLTTFMc1 ont bondi d'environ 65% en deux jours.