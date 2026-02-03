La Chine va interdire les poignées de porte "cachées" pour répondre aux craintes en matière de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine interdira les poignées de porte "cachées" à partir de 2027, devenant ainsi le premier pays à éliminer progressivement un concept lancé par Tesla TSLA.O et adopté par des concurrents chinois, dont Xiaomi 1810.HK .

La poignée cachée, qui fonctionne à l'aide d'un porte-clés, d'un téléphone portable ou d'une pression manuelle, a fait l'objet d'un examen minutieux aux États-Unis et en Chine en raison des risques potentiels qu'elle présente pour la sécurité.

L'année dernière, l'agence américaine de sécurité automobile a ouvert une enquête sur les commandes d'ouverture d'urgence des portes de la berline Tesla Model 3. Tesla, qui n'a pas commenté l'enquête à l'époque, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire mardi.

Le ministère chinois de l'industrie a déclaré lundi qu'en vertu de ses nouvelles exigences techniques en matière de sécurité, chaque portière de voiture devrait être équipée de poignées extérieures et intérieures.

Les dispositifs de déverrouillage mécaniques seront obligatoires, les innovations telles que les poignées électriques étant facultatives.

La nouvelle politique chinoise fixe des règles concernant l'emplacement des poignées à l'extérieur d'une voiture et leur fonctionnement afin de garantir qu'elles puissent être ouvertes en cas d'accident. Elle exige également que les poignées intérieures soient clairement visibles.

Les nouveaux modèles de véhicules devront aligner la conception de leurs poignées de porte sur la nouvelle réglementation à partir du 1er janvier 2027, tandis que les modèles approuvés seront soumis à ces règles à partir du 1er janvier 2029, a indiqué le ministère.

Les médias d'État chinois ont rapporté en octobre que le conducteur d'une berline Xiaomi SU7 Ultra était décédé dans un accident après que des passants aient été incapables d'ouvrir la porte pour le sortir du véhicule en flammes.

Xiaomi, qui n'a pas commenté publiquement l'incident, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire mardi.