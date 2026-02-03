La Chine va interdire les poignées de porte automobiles dissimulées

La Chine interdira les poignées de porte dissimulées à partir de 2027, devenant ainsi le premier pays à éliminer progressivement un design lancé par Tesla TSLA.O et adopté par ses concurrents chinois, notamment Xiaomi 1810.HK .

Ce type de poignée, qui s’active via une clé électronique, un téléphone mobile ou par simple pression manuelle, fait l’objet d’un examen accru aux États-Unis et en Chine en raison de risques pour la sécurité.

L’an dernier, le gendarme américain de la sécurité automobile a ouvert une enquête pour défaut potentiel concernant les commandes de déverrouillage d’urgence des portes de la berline Tesla Model 3. Tesla, qui n’avait pas commenté l’enquête à l’époque, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mardi.

Le ministère chinois de l'Industrie a déclaré lundi que, conformément à ses nouvelles exigences techniques en matière de sécurité, chaque porte de voiture devrait être équipée de poignées extérieures et intérieures.

Les mécanismes de déverrouillage mécaniques seront obligatoires, tandis que les innovations telles que les poignées électriques resteront facultatives.

La nouvelle réglementation chinoise précise l’emplacement et le fonctionnement des poignées extérieures afin de garantir qu’elles puissent être ouvertes en cas d’accident. Elle exige également que les poignées intérieures soient clairement visibles.

Les nouveaux modèles de véhicules devront se conformer à ces règles à partir du 1er janvier 2027, tandis que les modèles déjà homologués seront soumis à ces exigences à compter du 1er janvier 2029, a précisé le ministère.

Les médias d'État chinois ont rapporté en octobre que le conducteur d'une berline Xiaomi SU7 Ultra était décédé dans un accident après que des passants n'avaient pas réussi à ouvrir la porte pour l’extraire du véhicule en feu.

Xiaomi, qui n'a pas commenté publiquement l'incident, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mardi.

