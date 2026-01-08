La Chine va évaluer et enquêter sur l'acquisition par Meta de la startup Manus spécialisée dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine va évaluer et enquêter sur l'acquisition par Meta META.O de la startup d'intelligence artificielle Manus, a déclaré jeudi le ministère chinois du Commerce.

Les entreprises engagées dans des activités telles que les investissements étrangers, les exportations de technologies, les transferts de données à l'étranger et les acquisitions doivent se conformer aux lois et réglementations chinoises, a déclaré He Yadong, porte-parole du ministère, lors d'un point de presse.

Le ministère travaillera avec les départements concernés pour mener une évaluation et une enquête sur la conformité de cette acquisition avec les lois et les règlements, a-t-il ajouté.