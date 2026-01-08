 Aller au contenu principal
La Chine va évaluer et enquêter sur l'acquisition par Meta de la startup Manus spécialisée dans l'IA
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 08:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine va évaluer et enquêter sur l'acquisition par Meta META.O de la startup d'intelligence artificielle Manus, a déclaré jeudi le ministère chinois du Commerce.

Les entreprises engagées dans des activités telles que les investissements étrangers, les exportations de technologies, les transferts de données à l'étranger et les acquisitions doivent se conformer aux lois et réglementations chinoises, a déclaré He Yadong, porte-parole du ministère, lors d'un point de presse.

Le ministère travaillera avec les départements concernés pour mener une évaluation et une enquête sur la conformité de cette acquisition avec les lois et les règlements, a-t-il ajouté.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

META PLATFORMS
648,6900 USD NASDAQ -1,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

