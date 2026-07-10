La Chine teste avec succès un système de récupération en mer des propulseurs de fusée

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* Le propulseur est revenu à la verticale sur une plate-forme offshore environ six minutes après la séparation des étages, a rapporté la chaîne CCTV

* Selon les médias d'État, cet essai a marqué la première récupération réussie par la Chine d'une fusée de classe orbitale

* La Long March 10B peut transporter au moins 16 tonnes métriques en orbite terrestre basse

(Mise à jour avec détails, réactions des marchés et contexte à partir du paragraphe 3)

Vendredi , la Chine a testé avec succès un système expérimental de récupération de fusée utilisant un filet fixé à une plate-forme en mer, ont rapporté les médias d'État, dans l'espoir de briser la domination américaine dans le domaine des fusées réutilisables.

La fusée Longue Marche 10B a décollé du site de lancement spatial commercial de Hainan, dans le sud de la Chine , à 12h15 (04h15 GMT) et, environ six minutes après la séparation de son propulseur et de son étage supérieur, le propulseur est revenu à la verticale et a été récupéré sur une plate-forme offshore, a rapporté la chaîne publique CCTV. Cet essai marque la première récupération réussie par la Chine d’une fusée de classe orbitale, ce qui rapproche le pays du développement de fusées réutilisables.

Les actions des entreprises aérospatiales chinoises ont bondi à l’annonce de cette nouvelle, celles de China Spacesat

600118.SS et de China Satellite Communications 601698.SS atteignant leur plafond quotidien. La Long March 10B a été comparée à la Falcon 9, la fusée de charge moyenne SPCX.O largement utilisée de SpaceX.Elle a été développée pour l’aérospatiale commerciale par le principal développeur de fusées d’État du pays, l’Académie chinoise des technologies de lanceurs, et est capable de transporter une charge utile d’au moins 16 tonnes métriques en orbite terrestre basse.

Mais contrairement à la Falcon 9, la Long March 10B n’atterrit pas de manière autonome sur des pieds déployables, sur une plate-forme au sol ou un navire-drone; elle utilise à la place des « crochets d’atterrissage » pour s’accrocher au filet fixé à une plate-forme en mer.

À l’inverse, SpaceX a fait atterrir pour la première fois en décembre 2015 une fusée Falcon 9 après un vol orbital , suivie par la New Glenn de Blue Origin en novembre 2025.

À l’heure actuelle, la Falcon 9 de SpaceX effectue environ 150 lancements par an, soit environ trois par semaine, son propulseur pouvant être réutilisé des dizaines de fois si nécessaire. Le propulseur, qui abrite les moteurs, est généralement considéré comme la partie la plus précieuse d’une fusée.

La Chine consacre depuis près d’une décennie au développement de technologies de fusées réutilisables, depuis les premiers essais de vol stationnaire à basse altitude jusqu’aux tentatives de récupération de propulseurs de classe orbitale menées ces dernières années. Un système de fusées réutilisables permettra de réduire les coûts de lancement pour les constellations de satellites commerciaux chinoises en pleine expansion.

Les entreprises privées chinoises intensifient également leurs efforts pour tester leurs fusées réutilisables dans un contexte de concurrence mondiale intense pour l’acquisition de cette technologie, et la Chine a assoupli les règles d’introduction en bourse pour les entreprises développant des fusées réutilisables afin de les aider à lever des fonds.

Deux tentatives menées l’année dernière par l’entreprise privée chinoise LandSpace et la société d’État China Aerospace Science and Technology Corporation n’ont pas réussi à franchir l’étape finale cruciale que constituent l’atterrissage et la récupération du propulseur.

Faisant partie de la famille des Long March 10 développée pour les missions lunaires habitées de la Chine avant 2030, la Long March 10B pourrait également fournir des données et valider des technologies pertinentes pour l’ensemble du programme lunaire.

La Chine prévoit de réutiliser l'étage de propulsion de la Long March 10 pour un autre lancement d’ici la fin de cette année, a indiqué la CCTV.