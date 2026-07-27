La Chine se lance dans la fabrication d'outils de fabrication de puces DUV de sa propre conception, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réaction de l'entreprise au paragraphe 3, mise à jour de l'évolution du cours de l'action aux paragraphes 3 et 4)

La Chine a commencé à fabriquer des machines de lithographie par immersion dans l'ultraviolet profond développées localement, un outil essentiel à la fabrication de puces longtemps dominé par le fournisseur néerlandais ASML ASML.AS , a rapporté lundi The Information.

Ces machines devraient être livrées cette année aux principaux fabricants chinois de puces, notamment Semiconductor Manufacturing International Corp 0981.HK , Hua Hong Semiconductor 688347.SS et ChangXin Memory Technologies, précise l'article, citant des sources proches du dossier.

ASML n’a pas souhaité répondre à une demande de commentaires de Reuters. L’action de la société a chutéde plusde 7%, s’acheminant ainsi vers sa pire journée depuis le 8 juin.

Ce rapport a également pesé sur les actions des entreprises exposées à la chaîne d’approvisionnement mondiale des équipements pour semi-conducteurs. BE Semiconductor Industries BESI.AS a chuté d’environ 8,5%, Soitec SOIT.PA a reculé de 5%, tandis qu’Infineon Technologies IFXGn.DE a perdu près de 3%.

Principaux éléments du rapport:

* Les sources n’ont pas identifié le fabricant soutenu par l’État en raison du caractère sensible de l’affaire.

* Cette avancée pourrait à terme concurrencer ASML en Chine, mais le système présente encore des lacunes en termes de performances et de fiabilité et nécessite des tests supplémentaires avant la production en série, ce qui laisse pour l’instant intacts les avantages de la société néerlandaise.

* La production sera limitée dans un premier temps, avec environ cinq machines DUV cette année et une vingtaine en 2027.

* Les machines DUV d’Immersion, qui impriment des motifs de circuits sur des plaquettes de silicium, constituent les outils de lithographie les plus avancés dont disposent les fabricants de puces chinois depuis que des restrictions leur ont coupé l’accès aux systèmes de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV).

* La Chine développe également une machine EUV nationale, bien qu’elle en soit encore au stade du prototype.

* Cette technologie pourrait offrir aux fabricants chinois de puces une source alternative d’équipements essentiels, alors que les États-Unis envisagent de renforcer les restrictions sur les exportations et la maintenance d’outils de lithographie à destination de la Chine.