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La Chine se dit profondément mécontente de la décision du Pentagone visant plusieurs entreprises chinoises
information fournie par Reuters 13/06/2026 à 03:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine exprime son profond mécontentement face à la décision américaine d'ajouter plusieurs grandes entreprises chinoises à la liste établie par le Pentagone des sociétés qui, selon elle, apportent leur soutien à l'armée chinoise, a déclaré samedi le ministère du Commerce dans un communiqué.

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