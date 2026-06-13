La Chine se dit profondément mécontente de la décision du Pentagone visant plusieurs entreprises chinoises

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La Chine exprime son profond mécontentement face à la décision américaine d'ajouter plusieurs grandes entreprises chinoises à la liste établie par le Pentagone des sociétés qui, selon elle, apportent leur soutien à l'armée chinoise, a déclaré samedi le ministère du Commerce dans un communiqué.