La Chine se dit « profondément mécontente » de la décision du Pentagone visant les grandes entreprises technologiques chinoises

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La Chine est « profondément mécontente » de la décision américaine d'ajouter plusieurs grandes entreprises chinoises à la liste du Pentagone des sociétés qui, selon lui, soutiennent l'armée chinoise, a déclaré samedi le ministère du Commerce.

Le ministère des Affaires étrangères a également exprimé son inquiétude concernant la mise à jour tant attendue de la liste du département américain de la Défense, publiée lundi, qui comprenait des grands noms de la technologie tels que le géant du commerce électronique Alibaba 9988.HK , le moteur de recherche Baidu 9888.HK et les constructeurs automobiles BYD

002594.SZ et NIO 9866.HK .

Elle a ensuite ajouté à cette liste les plus grands fabricants mondiaux de panneaux solaires: Trina Solar

688599.SS et JA Solar Technology 002459.SZ .

Cette liste comprend un large éventail des principales entreprises technologiques chinoises, essentielles au renforcement des capacités militaires et industrielles de Pékin, ce qui reflète les préoccupations de Washington en matière de sécurité dans un contexte de concurrence géopolitique intense entre les deux pays.

« La Chine est profondément mécontente et s'oppose fermement à cette décision », a déclaré le ministère du Commerce dans un communiqué. « La Chine exhorte les États-Unis à mettre immédiatement fin à leurs pratiques erronées, à retirer sans délai les mesures concernées et à revenir sur la bonne voie pour construire une relation sino-américaine constructive, stratégique et stable. »

Si les entreprises chinoises ne sont pas traitées équitablement, a-t-il ajouté, Pékin « ripostera inévitablement avec détermination et fermeté ».

La mise à jour du Pentagone remplace une liste datant du début de l’année 2025 et intervient un mois après que les présidents Donald Trump et Xi Jinping se sont rencontrés à Pékin et ont maintenu une trêve délicate dans la guerre commerciale.

Le communiqué du ministère indique que la décision du Pentagone « ignore le consensus » atteint entre les deux dirigeants.

En vertu de la législation américaine, le département de la Défense n'aura plus le droit de passer de contrats directement avec les entreprises figurant sur la liste et ne pourra plus acheter leurs produits ou services par l'intermédiaire de tiers à partir de 2027.