Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine sanctionne Lockheed Martin pour des ventes d'armes à Taïwan Reuters • 14/07/2020 à 10:28









LA CHINE SANCTIONNE LOCKHEED MARTIN POUR DES VENTES D'ARMES À TAÏWAN PEKIN (Reuters) - La Chine va imposer des sanctions au groupe américain d'aéronautique et de défense Lockheed Martin en raison de sa participation au dernier contrat d'armement conclu entre les Etats-Unis et Taïwan, a annoncé mardi le ministère chinois des Affaires étrangères. Lockheed Martin est le principal prestataire du programme de modernisation des missiles Patriot sol-air de Taïwan, un contrat de 620 millions de dollars (547 millions d'euros). La Chine considère Taïwan comme une province rebelle et s'oppose à toute vente d'armes à l'île. (Yew Lun Tian; version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées LOCKHEED MARTIN NYSE +1.16%