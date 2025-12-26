La Chine sanctionne des entreprises de défense et des particuliers américains pour des ventes d'armes à Taïwan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère chinois des affaires étrangères a annoncé vendredi des sanctions à l'encontre de 10 personnes et de 20 entreprises de défense américaines, dont la filiale de Boeing BA.N à Saint-Louis, en raison de ventes d'armes à Taïwan.

Ces mesures ont pour effet de geler les avoirs que les entreprises et les personnes concernées détiennent en Chine et d'interdire aux organisations nationales et aux particuliers de faire des affaires avec elles, a indiqué le ministère.

Les personnes figurant sur la liste des sanctions sont également interdites d'entrée en Chine, a ajouté le ministère.