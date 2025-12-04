La Chine s'efforce de rationaliser les licences d'exportation de terres rares

La Chine a déclaré jeudi qu'elle travaillait à la rationalisation des licences d'exportation de terres rares - un résultat clé promis après une rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue Xi Jinping.

"Le gouvernement s'adapte activement", a déclaré He Yadong, porte-parole du ministère du Commerce, aux journalistes lors d'un briefing hebdomadaire, ajoutant que les autorités "s'alignaient sur les mécanismes généraux de licence".

Reuters a rapporté mardi qu'au moins trois fabricants chinois d'aimants en terres rares avaient obtenu des licences leur permettant d'accélérer les exportations vers certains clients.

Il n'a pas précisé si de nouvelles licences avaient été délivrées.

La Chine a commencé à concevoir le nouveau régime de licences pour les terres rares à la suite d'une réunion fin octobre entre Trump et Xi qui a apaisé les tensions commerciales entre les deux pays.