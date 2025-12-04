 Aller au contenu principal
La Chine s'efforce de rationaliser les licences d'exportation de terres rares
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 09:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine a déclaré jeudi qu'elle travaillait à la rationalisation des licences d'exportation de terres rares - un résultat clé promis après une rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue Xi Jinping.

"Le gouvernement s'adapte activement", a déclaré He Yadong, porte-parole du ministère du Commerce, aux journalistes lors d'un briefing hebdomadaire, ajoutant que les autorités "s'alignaient sur les mécanismes généraux de licence".

Reuters a rapporté mardi qu'au moins trois fabricants chinois d'aimants en terres rares avaient obtenu des licences leur permettant d'accélérer les exportations vers certains clients.

Il n'a pas précisé si de nouvelles licences avaient été délivrées.

La Chine a commencé à concevoir le nouveau régime de licences pour les terres rares à la suite d'une réunion fin octobre entre Trump et Xi qui a apaisé les tensions commerciales entre les deux pays.

