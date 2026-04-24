 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Chine s'apprête à restreindre les investissements américains dans les entreprises technologiques, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 11:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine prévoit d'interdire aux grandes entreprises technologiques, y compris aux principales start-ups spécialisées dans l'intelligence artificielle, d'accepter des capitaux américains sans l'accord du gouvernement, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Valeurs associées

META PLATFORMS
659,1500 USD NASDAQ -2,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • A prototype of Tesla's Cybercab seen at the 8th International Import Expo in Shanghai in November 2025 ( AFP / Hector RETAMAL )
    Tesla a commencé la production de son robotaxi "Cybercab", selon Musk
    information fournie par AFP 24.04.2026 12:31 

    Le très médiatisé modèle de robotaxi autonome de Tesla, baptisé "Cybercab", est entré en production, a déclaré vendredi son PDG Elon Musk, deux jours après l'annonce de bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes. L'entrepreneur a publié sur X une vidéo promotionnelle ... Lire la suite

  • La Formula X de Fangchengbao, la sous-marque de BYD, est exposée au Salon automobile de Pékin, le 24 avril 2026 ( AFP / JADE GAO )
    Le salon auto de Pékin ouvre, les électriques chinoises en vedette
    information fournie par AFP 24.04.2026 12:24 

    Des centaines de personnes se prennent en selfie aux côtés d'élégants véhicules électriques bardés de technologies, appelés à tenir la vedette du salon automobile qui s'est ouvert vendredi à Pékin, le plus grand au monde. Des rangées d'influenceurs posent devant ... Lire la suite

  • Vue sur les pagodes sur l'île de Louxingdun, en Chine
    Climat: Le phénomène El Niño attendu cet été pourrait être le plus intense en 10 ans
    information fournie par Reuters 24.04.2026 12:22 

    Les conditions climatiques sont à nouveau réunies pour le retour du ‌phénomène El Niño, qui peut occasionner des événements extrêmes sur un grand nombre de régions du monde, dès le mois de mai et il ​pourrait être le plus intense en 10 ans, selon différents services ... Lire la suite

  • crack bitcoin (Crédit: IA / Unsplash)
    Amundi lance un ETP pour s’exposer au bitcoin
    information fournie par AOF 24.04.2026 12:10 

    (AOF) - Amundi annonce le lancement de l'Amundi Bitcoin ETP, un produit coté qui permet aux investisseurs d'accéder à la performance du bitcoin sans avoir à détenir directement des crypto-actifs. Ce nouvel instrument offre une exposition dite "physique", entièrement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank