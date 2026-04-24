La Chine s'apprête à restreindre les investissements américains dans les entreprises technologiques, rapporte Bloomberg News

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La Chine prévoit d'interdire aux grandes entreprises technologiques, y compris aux principales start-ups spécialisées dans l'intelligence artificielle, d'accepter des capitaux américains sans l'accord du gouvernement, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.