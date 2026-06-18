La Chine s'apprête à durcir les règles de concurrence autour des livraisons de repas

Des livreurs de repas conduisent des scooters électriques à Pékin, le 16 janvier 2024 ( AFP / WANG Zhao )

La Chine s'apprête à renforcer la lutte contre la concurrence déloyale entre les plateformes de commerce en ligne autour des livraisons de repas, avec de nouvelles règles soumises depuis cette semaine aux observations du public.

Les grandes plateformes se livrent une compétition acharnée qui a entraîné une guerre des tarifs et une généralisation de pratiques faussant les prix.

Le secteur contribue de manière significative à la consommation intérieure, qui végète ces dernières années et que le gouvernement cherche à stimuler pour rééquilibrer l'économie nationale. Des plateformes comme Meituan ou Taobao font travailler des millions de livreurs.

L'Administration d'Etat pour la régulation du marché a indiqué cette semaine proposer une nouvelle réglementation visant les pratiques des plateformes qui abaissent artificiellement les prix et boostent les commandes.

Les plateformes ne pourront plus "forcer indirectement" les commerçants à baisser leurs prix en jouant sur la fréquentation des utilisateurs, et ne devront pas imposer aux commerçants et aux livreurs de supporter le coût de ces pratiques.

"Ces pratiques nuisent aux intérêts des commerçants présents sur les plateformes, des livreurs et des consommateurs, tout en pesant sur l'économie réelle", a justifié le régulateur.

Un livreur de repas consulte son téléphone où arrivent les commandes dans un centre commercial à Pékin le 10 juillet 2024 ( AFP / WANG Zhao )

Les mesures en projet sont soumises à consultation publique jusqu'au 17 juillet.

Meituan a dit dans un communiqué "soutenir fermement" ces propositions et vouloir "coopérer activement" avec les régulateurs. Taobao (propriété d'Alibaba) ainsi que la plateforme d'un autre géant du commerce en ligne, JD.com, ont également exprimé leur soutien.

La Chine impose depuis le 1er juin de nouvelles règles contre le commerce alimentaire fantôme. Les vendeurs de repas proposant leur cuisine sur les plateformes de livraison doivent dorénavant disposer d'un point de vente physique, alors que la concurrence entre les applications a favorisé la prolifération de commerçants dépourvus de locaux.