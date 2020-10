Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine reproche aux USA de nuire à la stabilité dans le détroit de Taiwan Reuters • 15/10/2020 à 04:49









PEKIN/TAIPEI, 15 octobre (Reuters) - La Chine a déclaré jeudi que les Etats-Unis nuisaient gravement à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taiwan après qu'un bâtiment de la marine américaine a traversé la zone la veille, sur fond de tensions croissantes entre Pékin et Taipei. Dans un communiqué, le porte-parole du commandement militaire chinois a déclaré que l'armée chinoise a suivi et surveillé l'USS Barry quand le destroyer a effectué mercredi ce que la marine américaine a décrit comme une "traversée routinière" du détroit de Taiwan. Pékin considère Taiwan comme une province renégate qui doit revenir dans son giron, et n'exclut pas de recourir à la force à cette fin. Washington a récemment accru son soutien à l'île démocratique qu'elle considère comme une position stratégique. La Maison blanche a avancé sur des ventes d'armes de pointe à Taiwan, a appris Reuters de sources informées, une démarche qui a exacerbé les tensions sino-américaines alors que la Chine a accusé les Etats-Unis et Taiwan de "collusion" avec l'objectif que l'île déclare son indépendance. Les Etats-Unis doivent arrêter leur rhétorique et leurs actions provocatrices dans le détroit de Taiwan, a ajouté le porte-parole du commandement militaire chinois, ajoutant que l'armée chinoise défendra avec fermeté l'intégrité territoriale de la Chine et maintiendra la paix et la stabilité dans le détroit. (Lusha Zhang et Ben Blanchard; version française Jean Terzian)

