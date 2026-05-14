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La Chine renouvelle les licences de centaines d'exportateurs américains de viande bovine en marge du sommet Trump-Xi
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 06:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citation d'un analyste, de détails sur le sommet et le commerce; paragraphes 3 à 8) par Daphne Zhang, Lewis Jackson et Ella Cao

La Chine a renouvelé les licences d'exportation de centaines d'usines américaines de transformation de viande bovine, selon les données douanières, ce qui pourrait être un geste de bonne volonté alors que les dirigeants des deux pays se sont rencontrés à Pékin jeudi.

Plus de 400 usines américaines de transformation de viande bovine ont perdu leur droit d'exporter au cours de l'année écoulée, les autorisations accordées par Pékin entre mars 2020 et avril 2021 ayant expiré sans le renouvellement habituel, ce qui représente environ 65 % des installations autrefois enregistrées.

L'agriculture devrait jouer un rôle important dans tout accord commercial et ces renouvellements constituent le premier indice officiel des éléments susceptibles de figurer dans l'accord final qui se dessinent dans les discussions entre le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

"Cela montre que la Chine a fait preuve de bonne volonté dans des domaines qui ne sont pas trop critiques pour les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine", a déclaré Xu Hongzhi, analyste principal chez Beijing Orient Agribusiness Consultants.

Cette mesure devrait réjouir les producteurs de bœuf américains à qui la Maison Blanche a indiqué ces dernières semaines que la question serait abordée lors du sommet.

Le directeur général de Cargill, Brian Sikes, fait partie des chefs d’entreprise américains accompagnant Trump. Les usines appartenant à Cargill CARG.UL et à Tyson Foods TSN.N ont été incluses dans le renouvellement.

Victimes de la guerre commerciale entre Pékin et Washington, les exportations américaines de bœuf vers la Chine ont chuté de manière constante, passant d'un pic de 1,7 milliard de dollars en 2022 à environ 500 millions de dollars l'année dernière.

Reuters n'a pas pu déterminer immédiatement quand les enregistrements avaient été renouvelés.

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