La Chine renforce les contrôles sur les exportations d'indium face à la hausse de la demande liée à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Solomon Cefai

La Chine renforce le contrôle des exportations d’indium, ce qui conduit certains acheteurs à craindre que ce métal de niche, très recherché pour les centres de données de nouvelle génération, ne soit ajouté au régime de contrôle des exportations, devenu l’une des armes commerciales les plus puissantes de Pékin.

La Chine produit près de 70 % de l’indium mondial, un sous-produit du raffinage du zinc principalement utilisé dans les écrans et les soudures, mais qui sert également de matière première à la fabrication du phosphure d’indium, utilisé pour produire des puces optiques à haut débit destinées aux centres de données d’intelligence artificielle.

Pékin a inscrit le phosphure d’indium sur une liste de contrôle des exportations en février 2025, et ces restrictions constituent désormais un obstacle suffisamment important pour les centres de données de nouvelle génération pour que le directeur général de Coherent, fabricant de puces soutenu par Nvidia, se soit rendu à Pékin avec le président Donald Trump en mai afin d’aborder cette question.

Bien que l’indium métallique ne figure pas sur la liste des produits soumis au contrôle des exportations, deux acheteurs ont fait part à Reuters d’une surveillance accrue de leurs achats par les douanes chinoises. Pour la première fois cette année, un acheteur européen a été invité à divulguer des informations sur les utilisateurs finaux, notamment leur lieu d’implantation.

Un acheteur majeur en Amérique du Nord a indiqué que les délais d’autorisation étaient passés d’une journée à plusieurs jours, ce qu’il a attribué à un examen plus minutieux des documents administratifs et qualifié de “tendu”. Cet acheteur n’avait pas été sollicité par les douanes pour fournir des informations supplémentaires.

Le ministère chinois du Commerce n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, en raison d’un jour férié.

Tous les acheteurs ont refusé d’être cités en raison du caractère sensible du sujet.

Ces contrôles renforcés ne sont pas uniformes et deux autres acheteurs ont déclaré à Reuters avoir entendu parler de ces contrôles plus rigoureux, sans toutefois y avoir été confrontés eux-mêmes. À ce jour, Reuters n’a identifié aucune expédition ayant été bloquée.

Néanmoins, ce petit secteur s’inquiète quelque peu que cela ne soit le prélude à des contrôles plus stricts ou à l’obligation de divulgation des informations sur les utilisateurs finaux, que la Chine et d’autres pays dotés de régimes de contrôle des exportations utilisent pour cartographier les chaînes d’approvisionnement mondiales et leurs points d’étranglement.

L’indium a été identifié comme une vulnérabilité potentielle pour les États-Unis, dont l’Agence de logistique de la défense (Defense Logistics Agency) a publié en début d’année un appel d’offres visant à constituer des stocks pouvant atteindre 403 tonnes de ce matériau sur trois ans.

Un autre acheteur nord-américain a déclaré soupçonner que ces obligations de déclaration constituaient “un prélude à des restrictions, voire à des interdictions totales d’exportation”.