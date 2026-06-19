 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Chine renforce les contrôles sur les exportations d'indium face à la hausse de la demande liée à l'IA
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 08:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Solomon Cefai

La Chine renforce le contrôle des exportations d’indium, ce qui conduit certains acheteurs à craindre que ce métal de niche, très recherché pour les centres de données de nouvelle génération, ne soit ajouté au régime de contrôle des exportations, devenu l’une des armes commerciales les plus puissantes de Pékin.

La Chine produit près de 70 % de l’indium mondial, un sous-produit du raffinage du zinc principalement utilisé dans les écrans et les soudures, mais qui sert également de matière première à la fabrication du phosphure d’indium, utilisé pour produire des puces optiques à haut débit destinées aux centres de données d’intelligence artificielle.

Pékin a inscrit le phosphure d’indium sur une liste de contrôle des exportations en février 2025, et ces restrictions constituent désormais un obstacle suffisamment important pour les centres de données de nouvelle génération pour que le directeur général de Coherent, fabricant de puces soutenu par Nvidia, se soit rendu à Pékin avec le président Donald Trump en mai afin d’aborder cette question.

Bien que l’indium métallique ne figure pas sur la liste des produits soumis au contrôle des exportations, deux acheteurs ont fait part à Reuters d’une surveillance accrue de leurs achats par les douanes chinoises. Pour la première fois cette année, un acheteur européen a été invité à divulguer des informations sur les utilisateurs finaux, notamment leur lieu d’implantation.

Un acheteur majeur en Amérique du Nord a indiqué que les délais d’autorisation étaient passés d’une journée à plusieurs jours, ce qu’il a attribué à un examen plus minutieux des documents administratifs et qualifié de “tendu”. Cet acheteur n’avait pas été sollicité par les douanes pour fournir des informations supplémentaires.

Le ministère chinois du Commerce n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, en raison d’un jour férié.

Tous les acheteurs ont refusé d’être cités en raison du caractère sensible du sujet.

Ces contrôles renforcés ne sont pas uniformes et deux autres acheteurs ont déclaré à Reuters avoir entendu parler de ces contrôles plus rigoureux, sans toutefois y avoir été confrontés eux-mêmes. À ce jour, Reuters n’a identifié aucune expédition ayant été bloquée.

Néanmoins, ce petit secteur s’inquiète quelque peu que cela ne soit le prélude à des contrôles plus stricts ou à l’obligation de divulgation des informations sur les utilisateurs finaux, que la Chine et d’autres pays dotés de régimes de contrôle des exportations utilisent pour cartographier les chaînes d’approvisionnement mondiales et leurs points d’étranglement.

L’indium a été identifié comme une vulnérabilité potentielle pour les États-Unis, dont l’Agence de logistique de la défense (Defense Logistics Agency) a publié en début d’année un appel d’offres visant à constituer des stocks pouvant atteindre 403 tonnes de ce matériau sur trois ans.

Un autre acheteur nord-américain a déclaré soupçonner que ces obligations de déclaration constituaient “un prélude à des restrictions, voire à des interdictions totales d’exportation”.

Valeurs associées

NVIDIA
210,6900 USD NASDAQ +2,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )
    Les Bourses européennes portées par des mouvements contraires
    information fournie par AFP 19.06.2026 09:25 

    Deux des trois grandes Bourses européennes ont ouvert vendredi en hausse, sur un marché qui s'annonce calme avec la journée de repos à New York, et qui pondère deux informations contradictoires. Après quelques minutes d'échanges, Paris (+0,18%) et Francfort (+0,16%) ... Lire la suite

  • A statue de cœlacanthe, poisson considéré comme un "fossile vivant", à Manado, en Indonésie, le 8 janvier 2026 ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )
    Adaptation à la terre ferme: des fossiles chamboulent les théories
    information fournie par AFP 19.06.2026 09:24 

    Les scientifiques ont longtemps considéré que les premiers animaux aquatiques à avoir conquis la terre ferme ressemblaient à des amphibiens qui se seraient métamorphosés à la façon des grenouilles actuelles. Mais l'analyse récente de dizaines de fossiles provenant ... Lire la suite

  • EQUASENS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    EQUASENS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 19.06.2026 09:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Le robot humanoïde Alter-Ego, conçu par l'Institut italien de technologie, assiste le patient Daniel Senna, à l'hôpital Maugeri de Milan, le 12 juin 2026 ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Un robot avec sourcils et mains, à la rencontre des patients dans un hôpital italien
    information fournie par AFP 19.06.2026 09:01 

    Un hôpital milanais teste un petit robot chargé d'accueillir les patients et de dialoguer avec eux, pour décharger les soignants des tâches les plus répétitives. Haut d'un mètre vingt, Ego, doté de bras et de mains finement articulés ainsi que de sourcils expressifs, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,4 0,00%
Pétrole Brent
80,19 +1,17%
CAC 40
8 485,74 +0,21%
SOITEC
120,05 +3,05%
TOTALENERGIES
71,22 +1,25%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank