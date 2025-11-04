 Aller au contenu principal
La Chine propose aux géants de la technologie de l'énergie bon marché pour développer les puces d'IA nationales, selon le FT
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 02:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine a augmenté les subventions permettant de réduire de moitié les factures d'énergie de certains des plus grands centres de données du pays, a rapporté le Financial Times lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les gouvernements locaux ont renforcé les incitations pour aider les géants chinois de la technologie tels que ByteDance, Alibaba 9988.HK et Tencent 0700.HK , qui ont été frappés par des coûts d'électricité plus élevés à la suite de l'interdiction par Pékin d'acheter des puces d'intelligence artificielle de Nvidia NVDA.O , a rapporté le journal.

Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.

