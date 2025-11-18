La Chine pourrait donner un coup de main désinflationniste aux États-Unis

Guerre commerciale Etats-Unis / Chine (Crédits: Adobe Stock)

par Jamie McGeever

Alors que les responsables politiques américains s'efforcent de ramener l'inflation à son niveau cible, ils pourraient, par inadvertance, recevoir un coup de main d'une source improbable.

Le principal rival économique des États-Unis, la Chine, s'efforce de vaincre le spectre de la déflation. C'est une bataille intérieure que les fonctionnaires de Pékin sont loin de gagner, malgré quelques lueurs d'espoir dans les récentes données officielles.

L'inflation annuelle des prix à la consommation en Chine a été légèrement positive en octobre, mais les prix à la production ont baissé en glissement annuel pour le 37e mois consécutif.

De plus, les investissements en actifs fixes ont chuté de 1,8 % le mois dernier - si l'on exclut la fermeture pour cause de pandémie, ce qui représente la plus forte baisse depuis le début des relevés comparables il y a 30 ans - et le rendement des obligations à 10 ans est bloqué à un faible niveau de 1,8 %. Aucun de ces facteurs n'indique que l'économie est sur le point d'entrer dans une phase de reflation.

La désinflation intérieure caractérise la deuxième économie mondiale depuis près de trois ans. Ces pressions se sont enracinées, notamment dans le secteur du logement. Mais de nombreux autres secteurs, notamment l'automobile et les technologies vertes, ont également souffert de surcapacités, d'une concurrence intense et de réductions de prix qui réduisent les marges.

À tel point que Pékin a réagi par une campagne "anti-involution" visant à inciter les entreprises et les autorités locales à mettre fin à la pourriture, à faire marche arrière et à générer une inflation durable.

Mais des doutes subsistent quant à l'engagement de Pékin à cet égard. De nombreux économistes estiment que l'orientation de la réunion de planification quinquennale du parti communiste au pouvoir, ou "plénum", qui s'est tenue le mois dernier, montre que les autorités continuent à donner la priorité à la préservation de la force manufacturière plutôt qu'à la stimulation de la consommation intérieure.

Face à une demande intérieure toujours aussi faible, les entreprises chinoises répondent par une tactique bien connue: vendre à l'étranger, quitte à baisser les prix pour conserver leur part de marché. Les exportations montent en flèche et la Chine inonde certains de ses principaux partenaires commerciaux de produits bon marché.

Brad Setser, chargé de recherche au Council on Foreign Relations à Washington, affirme que l'excédent chinois en produits manufacturés dépasse facilement les 2 000 milliards de dollars. Cela représente environ 10,5 % du PIB du pays et plus de 2 % du PIB mondial, "un excédent qui dépasse de loin les excédents combinés de l'Allemagne et du Japon à leur apogée."

Il est important de noter que la Chine exporte de plus en plus vers d'autres marchés asiatiques. Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, affirme que les exportations chinoises vers l'Asie ont augmenté de 150 milliards de dollars cette année, soit le double de la baisse de 75 milliards de dollars des exportations vers les États-Unis.

Ainsi, malgré la guerre commerciale en cours, le monde est toujours inondé de produits chinois.

LE NOUVEAU BOOM DES EXPORTATIONS CHINOISES

Mais cette montée en puissance diffère du précédent boom des exportations chinoises.

Au début des années 2000, la Chine était l'usine du monde, inondant l'économie mondiale de produits bon marché allant des T-shirts aux téléviseurs. Le choc déflationniste de l'offre était puissant, et les consommateurs des États-Unis, d'Europe et d'autres grands marchés en profitaient pleinement.

Aujourd'hui, la Chine est beaucoup plus avancée dans la chaîne de valeur de la production, et ses concurrents ne sont plus des économies émergentes à bas coûts, mais des nations manufacturières avancées comme le Japon et l'Allemagne.

La Chine fabrique et vend désormais des automobiles, des véhicules électriques, des panneaux solaires et d'autres produits de haute qualité. Comme le souligne M. Setser du CFR, la Chine exporte actuellement plus de 6 millions de voitures, soit environ un dixième du marché mondial de l'automobile en dehors de la Chine, et ces exportations devraient atteindre 8 millions l'année prochaine. Il n'est donc pas étonnant que l'Allemagne et le Japon soient nerveux.

"La Chine redouble d'efforts pour appliquer son modèle de croissance fondé sur les exportations. La différence, c'est qu'il s'agit désormais davantage de biens d'équipement et de biens intermédiaires", explique Innes McFee, économiste mondial en chef chez Oxford Economics.

LE PAYS DE LA DÉSINFLATION

Ce nouveau choc de l'offre en provenance de la Chine suffira-t-il à limiter, voire à faire baisser les prix mondiaux? Peut-être.

Les collègues d'Innes McFee à Oxford Economics estiment qu'une baisse générale de 10 % des prix des exportations chinoises ferait baisser les prix à la production de 0,1 à 0,2 % aux États-Unis et d'environ 0,6 % en Asie du Sud-Est. Ils estiment qu'une désinflation de 10 % de l'industrie intérieure chinoise porterait ces effets à 0,3 % et 1,6 %, respectivement.

Il s'agit là d'un impact significatif.

Les derniers signaux intérieurs de la Chine suggèrent que la désinflation dans le pays pourrait être une force pendant un certain temps.

Si la faiblesse de l'environnement des prix peut continuer à inquiéter les décideurs politiques à Pékin, elle pourrait, à la marge, réconforter ceux de Washington.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))