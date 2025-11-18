AkzoNobel annonce sa fusion avec Axalta

information fournie par Boursorama avec AFP • 18/11/2025 à 10:13

( ANP / ROBIN VAN LONKHUIJSEN )

Le spécialiste néerlandais de la peinture AkzoNobel a annoncé mardi sa fusion avec son rival américain Axalta Coatings System, donnant ainsi naissance à un leader mondial dans le secteur de la peinture et des revêtements industriels.

Les deux entreprises ont indiqué avoir conclu un accord définitif "visant à fusionner les deux sociétés dans le cadre d'une fusion par échange d'actions à parité".

Le groupe fusionné, qui prendra un nouveau nom, représente une valeur boursière de quelque 25 milliards de dollars (21,5 milliards d'euros) et s'attend à un chiffre d'affaires annuel de 17 milliards de dollars (14,6 milliards d'euros), a déclaré AkzoNobel.

"Cette fusion nous permettra d'accélérer nos ambitions de croissance en réunissant des technologies, des compétences et des collaborateurs passionnés hautement complémentaires afin de libérer tout notre potentiel combiné", a affirmé le directeur général d'Akzo, Greg Poux-Guillaume, dans un communiqué.

M. Poux-Guillaume occupera le poste de directeur général de la société fusionnée, tandis que l'actuel PDG d'Axalta, Chris Villavarayan, sera son adjoint.

Le nouveau groupe sera coté à la Bourse de New York et aura deux sièges sociaux, à Amsterdam et à Philadelphie. Il sera domicilié aux Pays-Bas.

Le portefeuille combiné comprend 100 marques et les sociétés comptent à elles deux 173 sites de production à travers le monde.

"Ensemble, AkzoNobel et Axalta sont en mesure de tracer une voie rentable et durable pour devenir leaders dans le secteur des revêtements", a déclaré M. Villavarayan.

Les entreprises ont indiqué que la finalisation de la transaction est prévue entre fin 2026 et début 2027.

Le titre Akzo Nobel perdait 1% à 56 euros à 9h45, dans un indice AEX en baisse de 1,1%.