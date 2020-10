Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine ne permettra pas qu'on nuise à sa souveraineté, dit Xi Reuters • 23/10/2020 à 06:08









PEKIN, 23 octobre (Reuters) - La Chine ne laissera pas sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts de développement être sapés, a déclaré vendredi le président Xi Jinping, ajoutant qu'il ne fallait pas prendre à la légère le peuple chinois. Tout acte d'unilatéralisme, de monopolisme et d'intimidation ne fonctionnera pas et mènera seulement à une voie sans issue, a ajouté le chef d'Etat, qui s'exprimait à Pékin au jour du 70e anniversaire du déploiement de soldats chinois dans la péninsule coréenne pour aider la Corée du Nord à faire face aux troupes menées par les Etats-Unis et la Corée du Sud lors de la guerre de 1950-1953. Xi n'a pas fait directement référence aux relations actuelles avec les Etats-Unis, alors que les tensions entre Pékin et Washington ont atteint un niveau sans précédent depuis plusieurs décennies du fait de querelles avec l'administration du président Donald Trump. Les deux plus grandes puissances économiques mondiales sont opposées sur un éventail de questions, qu'il s'agisse de commerce, de sécurité, de droits de l'homme et du coronavirus. Xi a par ailleurs appelé à accélérer la modernisation de l'armée chinoise, soulignant qu'une armée puissante était nécessaire pour que la patrie soit puissante. (Ryan Woo, Judy Hua, Lusha Zhang et Linagping Gao; version française Jean Terzian)

