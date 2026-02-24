La Chine n'a pas encore reçu de puces Nvidia H200, selon un responsable américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les approbations de la H200 à Washington)

Aucune des deuxièmes puces d'intelligence artificielle les plus avancées de Nvidia

NVDA.O , connues sous le nom de H200, n'a encore été vendue à des clients chinois, a déclaré mardi un fonctionnaire du ministère américain du Commerce.

"Je crois savoir qu'il n'y en a pas eu jusqu'à présent", a déclaré David Peters, secrétaire adjoint au commerce chargé de l'application des lois sur les exportations, lors d'une audition devant le Congrès, lorsqu'il a été interrogé sur ces semi-conducteurs très prisés.

L'ambassade de Chine à Washington et Nvidia n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le mois dernier, l'administration du président Donald Trump a donné un feu vert officiel aux ventes de puces H200 de Nvidia à destination de la Chine, sous conditions, s'attirant les foudres des législateurs américains et d'anciens fonctionnaires, tant démocrates que républicains.

L'administration, dirigée par le tsar de l'IA de la Maison Blanche David Sacks, a déclaré que l'envoi de puces d'IA avancées à la Chine décourageait les concurrents chinois - tels que Huawei, lourdement sanctionné - de redoubler d'efforts pour rattraper les conceptions de puces les plus avancées de Nvidia et d'AMD AMD.O .

Mais les faucons chinois craignent que les puces ne soient facilement détournées de leur usage commercial pour alimenter l'armée chinoise et menacer la domination des États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, les livraisons de puces restent bloquées sur les garde-fous intégrés dans le processus.