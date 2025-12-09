La Chine limitera l'accès aux puces H200 de Nvidia malgré l'approbation des exportations par Donald Trump, selon le FT

Pékin est prêt à limiter l'accès aux puces avancées H200 de Nvidia malgré la décision du président américain Donald Trump d'autoriser l'exportation de la technologie vers la Chine, a rapporté le Financial Times mardi, citant deux personnes ayant connaissance du dossier.

Les régulateurs à Pékin ont discuté des moyens d'autoriser un accès limité à la H200, la deuxième meilleure génération de puces d'intelligence artificielle de Nvidia, selon le rapport.

Une telle décision ajouterait un obstacle à la capacité de Nvidia NVDA.O et d'autres grands fabricants de puces américains à s'attaquer au marché chinois, après que l'annonce faite lundi par Donald Trump a semblé trancher un débat sur la question de savoir si ces entreprises devraient conserver leur avance mondiale en vendant des puces d'intelligence artificielle à la Chine ou en retenant les livraisons.

Les actions de Nvidia, qui avaient augmenté jusqu'à 2 % dans les échanges avant bourse, ont réduit leurs gains après le rapport et étaient en hausse d'environ 0,6 % pour la dernière fois. L'entreprise n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur le rapport.

Pékin s'est opposé à l'utilisation de technologies américaines par les entreprises nationales, en particulier les puces Nvidia, en riposte aux restrictions américaines.

Les restrictions américaines antérieures ont interdit la vente de processeurs d'intelligence artificielle avancés à la Chine, ce qui a pesé sur la capacité de Nvidia à se développer sur l'un des plus grands marchés mondiaux pour les puces et le développement de l'intelligence artificielle.

L'exportation des puces H200 sera autorisée moyennant une taxe de 25 % sur ces ventes, a déclaré Donald Trump dans un message publié lundi sur Truth Social.

Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank, a déclaré que l'approbation seule pourrait avoir un impact limité sur les activités de Nvidia en Chine, à moins qu'elle ne soit autorisée à exporter d'autres gammes de puces telles que Blackwell ou Rubin.

Les actions d'AMD et d'Intel ont elles aussi réduit leurs gains et étaient en hausse d'environ 0,3 % dans les échanges avant la mise sur le marché. Depuis le début de l'année, Nvidia a gagné près de 40 %, contre 16,4 % pour l'indice de référence S&P 500 .SPX au cours de la même période.