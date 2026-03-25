 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Chine interdit aux cofondateurs de Manus de quitter le pays dans le cadre de l'examen de l'accord Meta, selon le FT
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 07:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Meta au paragraphe 5)

La Chine ainterdit à deux cofondateurs de la startup d'intelligence artificielle Manus de quitter le pays alors que les régulateurs examinent si l'acquisition de la société par Meta META.O pour un montant de 2 milliards de dollars a violé les règles d'investissement, a rapporté le Financial Times.

Xiao Hong, directeur général de Manus, et Ji Yichao, scientifique en chef, ont été convoqués à une réunion à Pékin avec la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) ce mois-ci, a déclaré le FT mercredi, citant des personnes ayant connaissance de l'affaire.

À la suite de cette réunion, les dirigeants ont été informés qu'ils nepouvaient pas quitter la Chine en raison d'un examen réglementaire,bien qu' ilssoient libres de voyager à l'intérieur du pays, selon le rapport.

Manus recherche activement une assistance juridique et de conseil pour résoudre cette affaire, selon le journal.

"La transaction s'est déroulée dans le respect total de la législation applicable. Nous prévoyons une résolution appropriée de l'enquête", a déclaré à Reuters un porte-parole de Meta dans un communiqué envoyé par courriel.

Le ministère chinois de la sécurité publique et Manus n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Meta a annoncé en décembre qu'elle allait acquérir Manus, qui développe des agents d'intelligence artificielle polyvalents capables de fonctionner comme des employés numériques et d'effectuer des tâches telles que la recherche et l'automatisation avec un minimum de sollicitations.

Les conditions financières de l'opération n'ont pas étédivulguées, mais une source a déclaré à Reuters à l'époque que l'opération évaluaitManus entre 2 et 3 milliards de dollars.

Au début de l'année, le ministère chinois du commerce avait déclaré qu'il évaluerait et examinerait l'acquisition de Manus par Meta.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

META PLATFORMS
592,9200 USD NASDAQ -1,84%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 07:14

    Il est certain que sortir du pays sans se faire intercepter n'est pas une mince affaire...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • (De gauche à droite) Les membres du groupe de K-pop BTS – V, Jimin, J-Hope, Jin, Suga, Jungkook et RM – se produisent lors du concert marquant leur retour sur la place Gwanghwamun à Séoul, le 21 mars 2026 ( POOL / Kim Hong-Ji )
    K-pop: le concert du retour de BTS vu par 18,4 millions de personnes
    information fournie par AFP 25.03.2026 06:44 

    Quelque 18,4 millions de personnes ont visionné à travers le monde le concert donné samedi à Séoul par les superstars de la K-pop BTS pour leur retour sur scène, a annoncé Netflix mercredi. L'audience de l'événement organisé samedi soir dans la capitale sud-coréenne ... Lire la suite

  • Israël bombarde la banlieue de Tyr, dans le sud du Liban, le 24 mars 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Au moins 9 morts dans des raids israéliens contre le sud du Liban
    information fournie par AFP 25.03.2026 06:13 

    Au moins neuf personnes, selon les médias officiels libanais, ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans trois raids israéliens contre des localités du sud du Liban, qu'Israël considère comme un bastion du mouvement pro-iranien Hezbollah. D'après l'Agence ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 25.03.2026 06:00 

    * EXOR EXOR.AS - Le directeur général du groupe, John Elkann, a déclaré mardi que la société d'investissement, contrôlé par la famille Agnelli, suspendait ses opérations de rachat d'actions pour cette année, soucieuse de préserver ses liquidités dans un environnement ... Lire la suite

  • Un immeuble touché par un projectile à Bnei Brak, dans la banlieue est de Tel-Aviv, le 24 mars 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )
    Nouvelles vagues d'attaques au Moyen-Orient, les négociations Washington-Téhéran restent à confirmer
    information fournie par AFP 25.03.2026 05:51 

    L'Iran a tiré mercredi des salves de missiles et de drones contre ses voisins du Golfe et Israël, et celui-ci continue de bombarder Téhéran et le Liban, malgré la promesse américaine de négociations de paix qui a calmé les marchés. Iran et Etats-Unis négocient ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank