La Chine interdit aux cofondateurs de Manus de quitter le pays dans le cadre de l'examen de l'accord Meta, selon le FT

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(Ajout de la déclaration de Meta au paragraphe 5)

La Chine ainterdit à deux cofondateurs de la startup d'intelligence artificielle Manus de quitter le pays alors que les régulateurs examinent si l'acquisition de la société par Meta META.O pour un montant de 2 milliards de dollars a violé les règles d'investissement, a rapporté le Financial Times.

Xiao Hong, directeur général de Manus, et Ji Yichao, scientifique en chef, ont été convoqués à une réunion à Pékin avec la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) ce mois-ci, a déclaré le FT mercredi, citant des personnes ayant connaissance de l'affaire.

À la suite de cette réunion, les dirigeants ont été informés qu'ils nepouvaient pas quitter la Chine en raison d'un examen réglementaire,bien qu' ilssoient libres de voyager à l'intérieur du pays, selon le rapport.

Manus recherche activement une assistance juridique et de conseil pour résoudre cette affaire, selon le journal.

"La transaction s'est déroulée dans le respect total de la législation applicable. Nous prévoyons une résolution appropriée de l'enquête", a déclaré à Reuters un porte-parole de Meta dans un communiqué envoyé par courriel.

Le ministère chinois de la sécurité publique et Manus n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Meta a annoncé en décembre qu'elle allait acquérir Manus, qui développe des agents d'intelligence artificielle polyvalents capables de fonctionner comme des employés numériques et d'effectuer des tâches telles que la recherche et l'automatisation avec un minimum de sollicitations.

Les conditions financières de l'opération n'ont pas étédivulguées, mais une source a déclaré à Reuters à l'époque que l'opération évaluaitManus entre 2 et 3 milliards de dollars.

Au début de l'année, le ministère chinois du commerce avait déclaré qu'il évaluerait et examinerait l'acquisition de Manus par Meta.