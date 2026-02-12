La Chine informera les entreprises du secteur des métaux sur les contrôles des exportations de terres rares le mois prochain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un organisme chinois de l'industrie des métaux organisera le mois prochain une réunion d'information sur les exportations de terres rares et d'autres minéraux critiques, alors que Pékin renforce les contrôles sur les matériaux stratégiques et intensifie la surveillance des biens à double usage, selon un avis d'événement.

DÉTAILS:

* La Chambre de commerce chinoise des importations et exportations de métaux, de minéraux et de produits chimiques organisera cet événement le 25 mars à Pékin.

* Des représentants du ministère du commerce et des autorités douanières informeront les entreprises du secteur des métaux sur les contrôles à l'exportation, le dédouanement et les exigences en matière de conformité. Ils présenteront les perspectives des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis et la politique générale du commerce extérieur dans le cadre du prochain cycle de planification quinquennal.

* Des analyses de marché sur l'offre et la demande mondiales ainsi que sur le développement des ressources à l'étranger pour les terres rares et les métaux tels que le tungstène, l'étain et l'antimoine seront également à l'ordre du jour.

* Parmi les participants figurent les principaux producteurs de métaux publics et privés, dont China Rare Earth Group, China Northern Rare Earth 600111.SS , Jiangxi Copper 600362.SS , CMOC 603993.SS et Zijin Mining 601899.SS , pour n'en citer que quelques-uns.