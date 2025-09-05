 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Chine impose des droits préliminaires sur les importations de viande de porc de l'UE
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 11:55

La Chine a imposé vendredi des droits antidumping préliminaires allant jusqu'à 62,4% sur certaines importations de viande de porc en provenance de l'Union européenne (UE), aggravant ainsi le différend commercial avec l'UE déclenché à la suite de l'imposition de droits de douane sur les véhicules électriques chinois.

L'enquête préliminaire du ministère du Commerce a trouvé des preuves de dumping qui ont endommagé l'industrie nationale et a approuvé des droits allant de 15,6% à 62,4% qui commenceront à être appliqués le 10 septembre, selon un communiqué publié vendredi.

Lancée en juin de l'année dernière, l'enquête est largement considérée comme une mesure de rétorsion à l'égard des droits de douane de l'UE et a touché plus de 2 milliards de dollars (1,71 milliard d'euros) d'exportations de viande de porc, concentrées chez les principaux producteurs tels que l'Espagne, les Pays-Bas et le Danemark.

La décision de vendredi est une mauvaise nouvelle pour les producteurs qui espéraient que la décision de Pékin de prolonger l'enquête de six mois en juin signifiait qu'un accord sur les droits de douane appliqués aux véhicules électriques était en vue.

Une part importante des expéditions de viande de porc de l'UE vers la Chine est constituée d'abats, notamment d'oreilles, de nez et de pieds de porc, qui sont très appréciés dans la cuisine chinoise, mais qui ont peu d'autres destinations.

Toutefois, la décision n'est que préliminaire et pourrait théoriquement être annulée ou modifiée avant la fin de l'enquête en décembre. Il existe également des précédents où la Chine a étendu ses enquêtes même après avoir imposé des droits préliminaires, gardant ainsi un espace ouvert pour les négociations.

Vendredi, la Chine a prolongé de six mois son enquête antidumping sur le canola canadien, bien qu'elle ait imposé des droits préliminaires en août.

(Rédaction de Pékin, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

