La Chine fait profil bas à Davos pour attirer les investissements occidentaux

L'approche discrète de la Chine à Davos cette année n'aurait pas pu être plus différente de celle des États-Unis, certains chefs d'entreprise affirmant que Pékin pourrait tirer profit de l'affrontement entre l'administration Trump et l'Europe au sujet du Groenland.

Pourtant, de nombreux défis et obstacles de mise en œuvre attendent la Chine si elle veut devenir un partenaire de confiance pour l'Union européenne, alors que le bloc des 27 membres tente de réduire sa dépendance à l'égard des États-Unis.

La Chine est perçue comme "contrôlant la dynamique par l'immobilité", a déclaré à Reuters un haut dirigeant d'entreprise internationale, faisant ainsi référence à un mouvement de L'art de la guerre, qui consiste à attendre patiemment que l'ennemi s'épuise sur le champ de bataille.

Pékin a envoyé le vice-premier ministre He Lifeng à la réunion annuelle du Forum économique mondial de cette année dans la station de montagne suisse.

Son discours, qui a été bref par rapport à celui du président américain Donald Trump, a souligné la volonté de la Chine d'acheter davantage de biens et de services aux entreprises étrangères, plutôt que de chercher à dégager un excédent commercial.

Pourtant, la Chine expédie toujours ses surcapacités manufacturières, principalement dans l'industrie des véhicules électroniques et d'autres secteurs, vers les marchés étrangers, pour lesquels il n'y a pas de solution instantanée, a ajouté le cadre supérieur d'une banque mondiale.

Alors que M. Trump a accueilli des dizaines de chefs d'entreprise mondiaux lors d'une réception, le déjeuner de la Chine avec des dirigeants occidentaux était plus intime et le message était simple: "Nous sommes ouverts aux affaires", a déclaré un banquier de haut rang qui a été informé de la situation.

"(Elle va) observer le chaos qui règne dans le monde entier et suivre sa propre voie, la Chine va gagner", a déclaré un fondateur d'entreprise mondiale à Reuters cette semaine à Davos.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a qualifié la deuxième économie mondiale de "partenaire fiable et prévisible" lors de sa récente visite et, à Davos, il a encouragé les dirigeants européens à rechercher des investissements en provenance de Chine.

La Grande-Bretagne et la Chine s'efforcent de relancer le dialogue commercial de "l'ère d'or" lors de la visite du premier ministre britannique Keir Starmer la semaine prochaine, a rapporté Reuters, citant des sources.

Le premier ministre finlandais, Petteri Orpo, doit également se rendre en Chine avec une délégation d'entreprises couvrant les secteurs des ressources, de la fabrication, des ressources et de l'alimentation.

La Chine a appris des erreurs qu'elle a commises il y a trois ans, lorsqu'une série de mesures répressives concernant l'immobilier, les entreprises technologiques et l'éducation ont sapé la confiance, et elle a essayé d'être plus stable et prévisible, alors que les États-Unis le sont moins, a déclaré un cadre supérieur dirigeant d'une société financière multinationale.

Cependant, la présence de moins en moins importante de la Chine dans la rue principale de Davos cette année coïncide avec une croissance qui a atteint son plus bas niveau depuis trois ans , les messages de Pékin sur la stimulation de la consommation n'ayant pas encore porté leurs fruits.