La Chine face à une "période de turbulences" avec la montée des risques externes-Xi

PEKIN, 25 août (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping a prévenu que l'économie chinoise allait être confrontée à une "période de turbulences", la progression des risques sur les marchés extérieurs contraignant les responsables politiques à compter davantage sur la demande intérieure pour soutenir la croissance. Alors que la pandémie de COVID-19 a accentué le protectionnisme, fortement freiné l'économie mondiale et perturbé les chaînes de production, la Chine doit être préparée à affronter une "période de turbulences", a déclaré Xi Jinping selon des propos relayés par l'agence de presse Chine nouvelle tard lundi soir. "Dans les mois à venir, nous allons être confrontés à des vents contraires de plus en plus puissants du fait de l'environnement externe et nous devons être prêts à faire face à une série de nouveaux risques et défis", a-t-il dit alors qu'il présidait un séminaire de conseillers politiques et d'économistes. Cette réunion était consacrée à l'élaboration du quatorzième plan quinquennal, qui doit être présenté à l'occasion de la session annuelle du Parlement l'an prochain. Faisant le point sur les perspectives de moyen et long terme de la deuxième économie mondiale, le président chinois a précisé que le marché intérieur allait "dominer le cycle économique national" à l'avenir mais a promis de poursuivre l'ouverture de l'économie chinoise. S'il n'a pas évoqué directement les tensions sino-américaines récurrentes, Xi Jinping a souligné la volonté de la Chine de travailler sur ces dossiers avec les Etats-Unis. "Nous devons coopérer activement avec tous les pays, régions et entreprises qui sont prêts à coopérer avec nous, y compris les Etats, les localités et les entreprises aux Etats-Unis", a-t-il dit. Washington et Pékin s'affrontent depuis près de deux ans sur les questions commerciales et les tensions se manifestent également dans d'autres domaines comme la gestion de la crise sanitaire ou encore la situation à Hong Kong par exemple. Mais les principaux négociateurs américains et chinois sur le commerce ont fait état de progrès dans les discussions après un entretien téléphonique lundi. Xi Jinping a par ailleurs insisté sur l'importance de l'innovation technologique, déclarant sans plus de détails que la Chine devait "faire des découvertes dans les technologies clés dès que possible". (Yawen Chen, Stella Qiu et Tony Munroe ; version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

