La Chine examine l'achat par Meta de la startup d'IA Manus, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 3)

Les autorités chinoises examinent l'acquisition par Meta META.O de la startup d'intelligence artificielle Manus, pour un montant de 2 milliards de dollars, afin d'y déceler d'éventuelles violations du contrôle technologique, a rapporté mardi le Financial Times, citant deux personnes familières de l'affaire.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Meta et Manus n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les fonctionnaires du ministère chinois du commerce ont commencé à évaluer si le transfert du personnel et de la technologie de Manus à Singapour et la vente consécutive à Meta nécessitaient une licence d'exportation en vertu de la législation chinoise, selon le rapport.

Bien que cet examen n'en soit qu'à un stade préliminaire et ne débouche pas nécessairement sur une enquête formelle, la nécessité d'une licence pourrait permettre à Pékin d'influencer la transaction, y compris, dans un cas extrême, d'essayer de forcer les parties à renoncer à l'accord, a ajouté le rapport.

Meta a acquis Manus le mois dernier, et une source au fait du dossier a déclaré à Reuters que l'accord évaluait l'entreprise basée à Singapour à un montant compris entre 2 et 3 milliards de dollars.

Manus est devenu viral au début de l'année sur X après avoir lancé ce qu'il prétendait être le premier agent général d'IA au monde, capable de prendre des décisions et d'exécuter des tâches de manière autonome, avec beaucoup moins d'incitations que les chatbots d'IA tels que ChatGPT et DeepSeek.