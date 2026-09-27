La Chine envisage d'autoriser ByteDance et Alibaba à acheter les nouvelles puces de Nvidia, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des détails tirés de l'article de The Information et un commentaire d'un porte-parole de Nvidia)

Le gouvernement chinois a laissé entendre qu’il pourrait autoriser certaines entreprises nationales, telles que ByteDance et Alibaba 9988.HK , à acheter la puce NVDA.O de Nvidia, conçue pour les ordinateurs professionnels haut de gamme, a rapporté dimanche The Information, citant deux sources proches du dossier.

Selon cet article, le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information a récemment demandé à des entreprises, dont ByteDance et Alibaba, de lui faire part de leurs projets d’achat de puces RTX PRO 5500 de Nvidia.

Le ministère a indiqué à certaines entreprises chinoises que le gouvernement avait l’intention d’approuver ces achats,précise l’article de The Information, ajoutant que certains dirigeants du secteur s’attendent à ce que la puce RTX PRO 5500 échappe aux restrictions américaines à l’exportation.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations.

« Les entreprises américaines continuent d’être soumises à des restrictions résultant à la fois de contrôles à l’exportation américains obsolètes, qui s’appliquent à des produits de jeux vidéo commercialisés il y a près de cinq ans, et des restrictions imposées par la Chine elle-même sur les importations en provenance des États-Unis », a déclaré un porte-parole de Nvidia, invité à commenter cette information.

Alibaba et ByteDance n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu contacter immédiatement le gouvernement chinois pour obtenir ses commentaires.