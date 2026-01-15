La Chine élabore des règles d'achat pour les puces H200 de Nvidia, selon Nikkei Asia

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

La Chine travaille à l'établissement de règles sur le nombre de puces d'intelligence artificielle avancées que les entreprises peuvent acheter à des fabricants étrangers tels que Nvidia NVDA.O , a rapporté Nikkei Asia jeudi, citant deux personnes familières avec le sujet.

Le gouvernement central chinois travaille sur des règles qui réguleront probablement le volume total de puces d'intelligence artificielle de pointe que les entreprises locales peuvent acheter, autorisant effectivement certaines ventes par Nvidia au lieu de les interdire complètement, a ajouté le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. Nvidia s'est refusé à tout commentaire.

Cela fait suite à la décision de l'administration Trump, mardi, de donner un feu vert officiel à la vente des puces H200 de l'entreprise américaine Nvidia à la Chine.

Des législateurs américains et d'anciens fonctionnaires ont remis en question la décision de Trump mercredi, arguant que cette décision érode l'avantage de l'Amérique en matière d'IA et menace d'électrifier l'armée de Pékin.

Reuters a rapporté en exclusivité mercredi que les autorités douanières chinoises ont déclaré cette semaine aux agents des douanes que les puces d'IA H200 de Nvidia n'étaient pas autorisées à entrer en Chine.

Le gouvernement chinois a convoqué les entreprises technologiques nationales à une réunion au cours de laquelle il leur a été explicitement demandé de ne pas acheter ces puces, sauf en cas de nécessité, ont déclaré des sources à Reuters.