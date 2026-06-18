La Chine défend ses mesures sur les exportations de minerais critiques après le G7

La Chine a défendu jeudi ses mesures de contrôle des exportations concernant l'approvisionnement en minéraux critiques et a exhorté les pays du G7 à respecter les principes de l'économie de marché et les règles du commerce international plutôt que de favoriser de "petites cliques", a déclaré son ministère des Affaires étrangères.

Ces déclarations font suite à un accord conclu mercredi par les dirigeants du G7 visant à renforcer la coordination afin de réduire la dépendance de leurs pays vis-à-vis de la Chine en matière de minerais critiques, et comprenant notamment des plans pour harmoniser la constitution de stocks et renforcer le rôle de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

"Les efforts de la Chine pour normaliser et améliorer son système de contrôle des exportations sont conformes aux pratiques internationales", a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, lors d’un point presse régulier.

"L’objectif est de mieux préserver la paix mondiale et la stabilité régionale, et de respecter les obligations internationales en matière de non-prolifération", a-t-il ajouté, exhortant les dirigeants du G7 à cesser d’"imposer les règles de petites cliques" qui sapent l’ordre économique et commercial international.

Les puissances occidentales s’empressent de diversifier leurs approvisionnements en métaux essentiels à la défense, à la technologie et aux énergies renouvelables, et de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, après que les restrictions à l’exportation imposées l’année dernière par Pékin sur les aimants permanents ont perturbé divers secteurs et mis en évidence leur dépendance à l’égard de cette ressource.

Sans nommer la deuxième puissance économique mondiale, les dirigeants du G7 ont établi comme objectif de réduire à moins de 60% leur dépendance à tout pays tiers pour les terres rares et les aimants permanents d'ici à 2030 et à 50% "dès que possible".

(Reportage Eduardo Baptista, rédigé par Liz Lee ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)