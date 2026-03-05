 Aller au contenu principal
La Chine choisit une croissance de qualité
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 14:35

Cette nuit, l'ouverture de l'Assemblée nationale populaire (ANP) à Pékin a marqué un tournant avec l'annonce d'un objectif de croissance revu à la baisse et le lancement du 15e plan quinquennal.

Pour la première fois depuis des décennies, la Chine a officiellement annoncé jeudi abaisser sa cible de croissance. L'objectif est fixé entre 4,5% et 5% pour 2026, soit une légère révision à la baisse par rapport au rythme de 5% enregistré l'année dernière. C'est l'objectif le moins ambitieux depuis 1991. Cela permet de laisser plus de flexibilité au pays pour lutter contre la surcapacité industrielle, gérer les chocs géopolitiques et rééquilibrer l'économie.

Pékin a annoncé la création de plus de 12 millions de nouveaux emplois et un taux de chômage ciblé à 5,5%. L'objectif de hausse des prix à la consommation (CPI) est maintenu autour de 2%.

Fixé à 4% du PIB, le déficit budgétaire atteint un niveau historiquement élevé pour la Chine, qui se cantonnait habituellement au seuil des 3%. Malgré une certaine prudence pour ne pas creuser démesurément la dette, le gouvernement accepte d'accélérer la dépense publique pour soutenir l'activité. En parallèle, Pékin prévoit d'injecter 300 MdsCNY cette année dans les banques publiques afin de financer les grands projets nationaux et la sécurité technologique, dans un contexte de forte rivalité avec les Etats-Unis.

Un plan quinquennal axé sur la technologie

Ce plan définit la stratégie de la nation pour les années à venir. Il donne une priorité absolue à l'IA, la robotique et les semi-conducteurs pour réduire la dépendance à Washington. Les dépenses de R&D doivent augmenter d'au moins 7% par an, avec un objectif de hausse cumulée de 40% sur la durée totale du plan. Concernant l'économie numérique, l'objectif est de la porter à 12,5% du PIB (actuellement à 10,5%).

Un budget sous tension

Le budget de la défense chinoise, deuxième mondial loin derrière celui des Etats-Unis, augmentera de 7% en 2026. C'est un léger ralentissement par rapport aux 7,2% de l'an dernier, mais cela reste une hausse importante dans un contexte géopolitique tendu. Cette annonce intervient également sur fond de lutte contre la corruption au sein des hauts gradés de l'armée chinoise.

Concernant le commerce international, Li Qiang, premier ministre chinois, a admis un contexte international "grave et complexe", marqué par les risques géopolitiques et la fragilité du libre-échange. La Chine se prépare ainsi à une croissance plus lente mais plus résiliente, centrée sur l'autonomie technologique.

L'ombre de la démographie plane sur le plan

Avec une population qui commence à vieillir rapidement et une main-d'oeuvre qui se raréfie, la Chine ne peut plus compter sur l'abondance des travailleurs pour porter son PIB. D'ici 2035, le nombre de Chinois de plus de 60 ans devrait atteindre 400 millions.

Ce tournant vers la "haute technologie" et la robotique n'est donc pas seulement un choix politique, mais une nécessité vitale. Pékin doit impérativement augmenter la productivité par travailleur pour compenser leur diminution. Le plan vise ainsi à généraliser l'automatisation pour maintenir la compétitivité de sa nation qui vieillit plus vite qu'elle ne s'enrichit.

Des marchés qui réagissent positivement

Les marchés chinois ont réservé un accueil prudemment optimiste au plan. L'indice continental CSI 300 a gagné 1%, tandis qu'à Hong Kong, le Hang Seng grappillait 0,3%. Les indices sectoriels liés à l'intelligence artificielle et aux semiconducteurs figuraient parmi les plus fortes hausses du jour.

