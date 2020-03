Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine assure à l'OMS qu'elle va continuer à soutenir la lutte contre le coronavirus Reuters • 26/03/2020 à 11:25









PEKIN, 26 mars (Reuters) - La Chine améliore sans cesse son contrôle de l'épidémie de coronavirus et elle va continuer à proposer son aide au reste du monde dans toute la mesure de ses capacités, a déclaré son président Xi Jinping, cité par les médias chinois, dans une lettre adressée jeudi à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La Chine va ajuster sa réaction à cette épidémie en fonction de l'évolution de la situation sur son sol et à l'étranger et elle va continuer à soutenir l'OMS dans la lutte contre cette pandémie, écrit le président chinois au directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le coronavirus à l'origine de la maladie Covid-19 est apparu en décembre en Chine avant de se répandre à travers le monde. (Tom Daly et Roxanne Liu version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.