La Chine approuve un médicament GLP-1 de Pfizer pour la perte de poids

La Chine a approuvé le traitement GLP-1 Xianweiying de Pfizer ( ) pour la gestion du poids à long terme chez les adultes en surpoids ou obèses. Le fabricant américain de médicaments l'a annoncé vendredi sur WeChat, renforçant la concurrence sur un marché que les analystes estiment à plusieurs milliards de dollars. L'injection appartient à la classe des médicaments agonistes du récepteur GLP-1 vendus localement par des fabricants de médicaments tels que Novo Nordisk NOVOb.CO , Eli Lilly LLY.N , et Innovent Biologics 1801.HK .

"Il s'agit d'une percée dans le domaine de la gestion du poids", a déclaré Sciwind Biosciences, le partenaire de Pfizer pour l'octroi de licences, sur son site web.

En février, Pfizer PFE.N a concédé à les droits de commercialisation en Chine continentale du Xianweiying, également connu sous le nom d'ecnoglutide, de Sciwind, basée dans la ville de Hangzhou, dans l'est du pays.

Cet accord était "une première étape importante pour faire avancer la stratégie mondiale de Pfizer dans le domaine du métabolisme en Chine", a déclaré Sciwind dans un communiqué précédent.

Les ventes de Wegovy de Novo sur la plateforme de commerce électronique Tmall d'Alibaba 9988.HK et JD.com 9618.HK étaient de 260 millions de yuans (38 millions de dollars) en 2025, contre 416 millions (61 millions de dollars) pour Xinermei d'Innovent, a déclaré la banque d'investissement Jefferies dans une note.

L'approbation en Chine pour la gestion du poids à long terme renforce la position de Pfizer sur le marché en plein essor des médicaments amaigrissants.

Pfizer a également acquis récemment le développeur de médicaments contre l'obésité Metsera, ainsi qu'un autre médicament expérimental GLP-1 d'un autre développeur.

Un porte-parole de Pfizer a déclaré à Reuters que le Xianweiying était injectable une fois par semaine. Il s'est refusé à tout commentaire sur le prix et la date de lancement en Chine.

L'ecnoglutide est également approuvé en Chine comme traitement du diabète de type 2I.