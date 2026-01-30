 Aller au contenu principal
La Chine approuve sous conditions l'achat par DeepSeek des puces H200 de Nvidia - sources
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 07:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Fanny Potkin

La Chine a donné à sa principale startup d'intelligence artificielle DeepSeek l'autorisation d'acheter les puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia NVDA.O avec des conditions réglementaires qui sont encore en cours de finalisation, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait de l'affaire.

Reuters a rapporté mercredi, citant des sources, que ByteDance, Alibaba 9988.HK et Tencent 0700.HK avaient reçu l'autorisation d'acheter plus de 400 000 puces H200 au total.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré aux journalistes à Taipei jeudi que sa société n'avait pas reçu de telles informations. Il a ajouté qu'il pensait que la Chine était encore en train de finaliser la licence. Nvidia n'a pas répondu à une demande de commentaire sur l'approbation de DeepSeek.

Les ministères chinois de l'industrie et du commerce ont donné leur accord aux quatre entreprises, mais ont précisé qu'ils imposeraient des conditions qui sont encore en cours de finalisation, ont indiqué les sources. Ces conditions sont décidées par le planificateur d'État chinois, la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC), selon l'une de ces personnes.

Le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information, le ministère du commerce et la NDRC n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

DeepSeek, qui a secoué le secteur mondial de la technologie au début de l'année dernière en lançant des modèles d'IA qui ne coûtaient qu'une fraction de ceux développés par des rivaux américains comme OpenAI, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le H200, la deuxième puce d'IA la plus puissante de Nvidia, est devenu un point d'ignition majeur dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Malgré la forte demande des entreprises chinoises et l'approbation des exportations par les États-Unis, l'hésitation de Pékin à autoriser les importations a été le principal obstacle aux livraisons.

Au début du mois, les États-Unis ont officiellement autorisé Nvidia à vendre le H200 à la Chine, où l'entreprise constate une forte demande. Toutefois, ce sont les autorités chinoises qui ont le dernier mot quant à l'autorisation de livraison.

Tout achat de puces H200 par DeepSeek pourrait faire l'objet d'un examen minutieux de la part des législateurs américains. Reuters a rapporté mercredi qu'un législateur américain de haut rang avait allégué que Nvidia avait aidé DeepSeek à perfectionner des modèles d'intelligence artificielle qui ont ensuite été utilisés par l'armée chinoise, selon une lettre envoyée au secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick.

DeepSeek devrait lancer à la mi-février son modèle d'intelligence artificielle de nouvelle génération V4, doté de solides capacités de codage, comme l'a rapporté The Information au début du mois.

