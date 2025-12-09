 Aller au contenu principal
La Chine affirme qu'elle croit au bénéfice mutuel de la coopération avec les États-Unis
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 08:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine a souligné sa conviction que le bénéfice mutuel à travers la coopération avec les États-Unis est essentiel, a déclaré mardi le ministère des Affaires étrangères, après que les États-Unis ont annoncé leur décision d'approuver les exportations de la puce H200 de Nvidia NVDA.O vers la Chine.

L'annonce fait suite à la déclaration du président américain Donald Trump, lundi, selon laquelle les processeurs H200 de Nvidia, les puces d'IA de deuxième niveau de l'entreprise, seront autorisés à l'exportation vers la Chine, avec une taxe de 25 % prélevée sur ces ventes.

