La Chine accuse les États-Unis de "hégémonisme en matière d'IA" et menace de prendre des contre-mesures face à d'éventuelles enquêtes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Chine condamne les menaces américaines de sanctions dans le domaine de l'IA

* Les États-Unis accusent Moonshot d'avoir copié une technologie d'IA

* Pékin met en garde contre des mesures de rétorsion si des restrictions sont mises en place

(Ajout de contexte tout au long de l'article) par Eduardo Baptista

Le ministère chinois du Commerce a accusé lundi les États-Unis de "hégémonisme en matière d’IA" et a menacé de prendre des contre-mesures après que de hauts responsables américains ont déclaré que les entreprises chinoises du secteur de l’IA pourraient faire l’objet d’enquêtes, de sanctions et de restrictions commerciales pour vol présumé de technologie américaine.

Le ministère a déclaré que Washington menaçait les entreprises chinoises de sanctions en se fondant sur des allégations selon lesquelles elles auraient utilisé la "distillation" pour copier des modèles d’IA américains de pointe, malgré ce qu’il a qualifié d’absence de fondement factuel ou juridique.

La "distillation de modèles" est une technique d’entraînement en IA largement utilisée, dans laquelle les développeurs exploitent les résultats d’un modèle plus performant pour entraîner ou améliorer un autre système. Les responsables américains affirment faire la distinction entre la distillation légitime et l’extraction à grande échelle, qui équivaut à un vol de propriété intellectuelle.

"TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES"

"Face à toute action causant un préjudice substantiel aux intérêts chinois, la Chine prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre fermement ses droits et intérêts légitimes", a déclaré un porte-parole du ministère dans un communiqué.

Ces commentaires marquent une escalade dans un différend centrée sur la société Moonshot AI, basée à Pékin, dont le modèle Kimi K3, récemment lancé, a attiré l’attention pour ses capacités de codage et a intensifié le débat à Washington sur la question de savoir si les développeurs chinois copient les modèles américains ou comblent rapidement le fossé technologique grâce à leurs propres recherches. Cette controverse fait écho à la réaction observée aux États-Unis face à l’essor de la start-up chinoise DeepSeek l’année dernière.

Michael Kratsios, directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, a déclaré la semaine dernière que le gouvernement américain disposait d’informations indiquant que Moonshot avait "distillé" le modèle Claude Fable 5 d’Anthropic pour développer Kimi K3.

M. Kratsios a affirmé que Moonshot avait mis en place une plateforme interne sophistiquée pour procéder à une distillation à grande échelle de modèles américains et qu’elle alternait entre plusieurs méthodes d’accès afin d’échapper à la détection. Il a également allégué que l’entreprise s’était procuré des serveurs équipés de puces GB300 de Nvidia et avait accédé à ces systèmes en Thaïlande, vraisemblablement pour entraîner ses modèles.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a par la suite averti que les entreprises chinoises pourraient faire l’objet de sanctions financières ou être inscrites sur la "Entity List" du Département du Commerce, ce qui restreint l’accès aux technologies américaines.

"Nous soutenons l’IA open source et l’innovation qu’elle permet. Mais l’open source ne signifie pas pour autant que la propriété intellectuelle américaine est à la portée de tous", a écrit M. Bessent sur la plateforme de réseaux sociaux X. "Lorsque des entreprises de la RPC (chinoises) mènent des attaques de distillation clandestines à l’échelle industrielle qui franchissent la ligne rouge du vol de propriété intellectuelle, des sanctions et l’inscription sur la liste des entités seront envisagées", a-t-il déclaré.

Moonshot a rejeté les allégations selon lesquelles les performances du Kimi K3 auraient été obtenues par distillation, déclarant la semaine dernière au National Business Daily chinois que ces gains de performance provenaient de modifications originales apportées à l’architecture sous-jacente.

L’inscription sur la liste des entités pourrait restreindre considérablement l’accès de Moonshot aux semi-conducteurs, logiciels et services cloud américains. Les États-Unis ont utilisé cette liste noire commerciale comme élément central de leur campagne contre le fabricant chinois d’équipements de télécommunications Huawei à partir de 2019.

Anthropic a déclaré en février avoir identifié plus de 3,4 millions d’interactions avec ses modèles Claude liés à Moonshot. L’entreprise a indiqué que des centaines de comptes frauduleux avaient été utilisés pour cibler des capacités telles que le raisonnement, le codage, l’analyse de données, l’utilisation d’outils, la vision par ordinateur et l’exploitation d’ordinateurs.