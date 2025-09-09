 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Chine accuse la filiale locale de Dior de transfert illégal de données
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 12:51

L'extérieur d'un magasin Dior à Pékin

L'extérieur d'un magasin Dior à Pékin

La branche du groupe Dior à Shanghai a transféré des données personnelles de ses clients à son siège en France de manière illégale, menant à une fuite de données en mai, ont déclaré mardi les autorités chinoises de la sécurité publique.

Le groupe français n'a pas mené les examens de sécurité requis avant de transférer les données en France et n'a pas notifié les utilisateurs ni crypté les données conformément aux exigences, ont annoncé les autorités dans un communiqué.

Une pénalité administrative a été infligée à l'entreprise, ont ajouté les autorités.

Dior n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

(Rédigé par Xiuhao Chen et Ryan Woo; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)

    De la part d'un pays qui pratique l'espionnage industriel, commercial et économique à grande échelle, c'est gonflé. Mais la Chine ne fait qu'imiter dans leur sémantique et leur phraséologie les occidentaux.

