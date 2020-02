Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine abaisse son taux préférentiel de prêt sur fond de coronavirus Reuters • 20/02/2020 à 02:55









SHANGHAI, 20 février (Reuters) - La banque centrale chinoise a annoncé jeudi la baisse de son taux préférentiel de prêt, comme attendu, alors que les autorités veulent alléger les coûts de financement des entreprises et soutenir une économie affectée par la propagation de l'épidémie de coronavirus. La Banque populaire de Chine (BPC) a fixé le nouveau taux préférentiel de prêt (TPP) à 4,05%, en baisse de dix points de base par rapport à son niveau précédent de 4,15%. CNYLPR1Y=CFXS Le TPP quinquennal est lui fixé à 4,75% contre 4,80% auparavant. CNYLPR5Y=CFXS (Winni Zhou et Se Young Lee; version française Jean Terzian)

