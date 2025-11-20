 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 998,78
+0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Chine a cherché à discréditer le Rafale après le conflit indo-pakistanais, selon une commission américaine
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 13:06

par Shivam Patel

La Chine a mené une campagne de désinformation pour nuire aux ventes du Rafale après que l'Inde a utilisé l'avion de combat de fabrication française contre des armes chinoises déployées par le Pakistan, a déclaré ce mois-ci une commission américaine bipartisane.

L'Inde a déployé en mai ses Rafale alors que New Delhi et Islamabad s'affrontaient après une attaque armée au Cachemire. La réputation du Rafale, fabriqué par Dassault Aviation AM.PA , a alors été mise à mal alors qu'au moins un des avions de chasse de New Delhi a été abattu par un chasseur de fabrication chinoise J-10 du Pakistan.

Un rapport de la Commission américaine d'examen économique et sécuritaire États-Unis-Chine, publié mardi et remis au Congrès américain, accuse ainsi Pékin d'avoir utilisé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour entacher davantage la réputation du Rafale.

Selon le rapport, les faux comptes utilisés par la Chine ont partagé des images générées par intelligence artificielle et issues de jeux vidéo pour montrer de prétendus débris d'avions.

Pékin a dénoncé de fausses accusations.

"Le rapport publié par la commission elle-même est faux", a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, en réponse à une demande de commentaire de Reuters.

"La commission que vous avez mentionnée a toujours eu un parti pris idéologique contre la Chine et n'a aucune crédibilité", a-t-elle ajouté.

Le ministère indien des Affaires étrangères n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

"UN ARGUMENT DE VENTE POUR LES AMBASSADES CHINOISES"

Le rapport américain indique que la caractérisation du conflit entre l'Inde et le Pakistan comme une "guerre par procuration" surestimerait le rôle de la Chine en tant qu'instigatrice, mais que Pékin a profité du conflit pour tester la sophistication de ses armes et en faire la publicité.

"L'utilisation par le Pakistan d'armes chinoises pour abattre les avions de chasse français Rafale utilisés par l'Inde est également devenue un argument de vente particulier pour les ambassades chinoises dans le domaine de la défense, malgré le fait que seuls trois avions pilotés par l'armée indienne auraient été abattus et qu'il ne s'agissait peut-être pas tous de Rafale", peut-on lire dans le rapport.

Le rapport, qui s'appuie sur les auditions de la commission et sur des recherches comprenant des informations accessibles au public et des rapports de presse, indique que des fonctionnaires de l'ambassade de Chine ont tenté de détourner l'Indonésie du Rafale.

Le ministère indonésien de la Défense n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat. En juin, le vice-ministre de la Défense déclarait toutefois que le pays évaluait le chasseur J-10 à la suite d'une offre de la Chine et qu'il tiendrait compte des informations selon lesquelles un avion pakistanais J-10 avait abattu des avions indiens.

La France et l'Indonésie ont scellé un partenariat stratégique dans le domaine de la défense, qui s'est notamment traduit en 2022 par une commande de 42 avions de chasse Rafale à Dassault Aviation.

Aucun Rafale n'a pour l'instant été livré à l'Indonésie. Le chef de l'armée de l'air indonésienne, Mohamad Tonny Harjono, a déclaré en février que six premiers appareils seraient réceptionnés début 2026, selon l'agence Antara.

Plus d'une demi-douzaine de pays ont acheté le Rafale, dont l'Ukraine qui a passé cette semaine une commande à la France pour 100 avions de combats au cours des dix prochaines années.

(Rédigé par Shivam Patel à New Delhi ; avec Liz Lee à Pékin ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
279,8000 EUR Euronext Paris +2,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'alunisseur Argonaut à Cologne, en Allemagne, le 20 novembre 2025. ( AFP / INA FASSBENDER )
    Exploration spatiale : l'Europe franchit une nouvelle étape pour fabriquer son atterrisseur lunaire Argonaut
    information fournie par Boursorama avec Media Services 20.11.2025 14:01 

    L'ESA affiche l'objectif d'une première mission dès 2030. L'Europe se rapproche un peu plus de la Lune : le consortium qui doit doter le Vieux continent d'un atterrisseur lunaire en 2030 -l'Argonaut- s'est constitué autour du franco-italien Thales Alenia Space ... Lire la suite

  • Impôts : oui, les plus aisés sont toujours plus taxés !
    Impôts : oui, les plus aisés sont toujours plus taxés !
    information fournie par Ecorama 20.11.2025 14:00 

    Les derniers chiffres publiés par la DGFiP le confirment : l’impôt sur le revenu reste massivement porté par les ménages les plus aisés. Alors que 10 % des foyers fiscaux assument près des trois quarts de l’IR, les recettes ont encore bondi en 2025, tirées par ... Lire la suite

  • Frédéric Péchier le 9 septembre 2025, à Besançon ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Au procès Péchier, l'"improbable" arrêt cardiaque de Tedy, 4 ans
    information fournie par AFP 20.11.2025 13:59 

    C'est la plus jeune des 30 victimes attribuées par l'accusation à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier: le cas de Tedy, 4 ans, qui a subi un arrêt cardiaque en 2016 lors d'une banale opération des amygdales est examiné jeudi par la cour d'assises du Doubs. Après ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 20.11.2025 13:55 

    (Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, Walmart, Verizon, Abbott, Warner Music Group, Bath&Body Works) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank