La Chine a accepté d'acheter 200 avions Boeing, a déclaré Trump

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Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi à Fox News que la Chine avait accepté de commander 200 avions Boeing.