La chimie, l'automobile et la technologie parmi les secteurs les plus touchés (Fitch Ratings)

(AOF) - "Les droits de douane récemment annoncés par les États-Unis sur les importations en provenance des pays européens, notamment de 20 % pour l'UE et de 10 % pour le Royaume-Uni, affaibliront la croissance des revenus et de la rentabilité de nombreux secteurs d'activité en Europe", soutient Fitch Ratings. L'agence de notation indique que les secteurs de la chimie, de l'automobile et de la technologie (matériel) devraient être les plus touchés en Europe.

L'industrie chimique affiche un important excédent commercial avec les États-Unis et sera potentiellement confrontée à une concurrence accrue sur les marchés mondiaux, car ses importations vers les États-Unis sont orientées vers les produits chimiques spécialisés.

Les constructeurs automobiles européens sont, quant à eux, confrontés à un risque accru au niveau de la chaîne d'approvisionnement en raison de leur dépendance vis-à-vis des approvisionnements en provenance du Mexique et du Canada (bien que les composants des véhicules conformes à l'USMCA ne soient pas soumis aux droits de douane), ainsi que de l'Europe pour leurs ventes aux États-Unis. En parallèle, le ralentissement de la croissance économique aura un impact négatif sur la demande de véhicules à l'échelle mondiale.

Enfin, les producteurs d'équipements de télécommunications seront affectés par les défis liés à la restructuration de leurs chaînes d'approvisionnement puisqu'ils vont être tentés de produire davantage aux Etats-Unis, ce qui aura un prix certain, anticipe Fitch Ratings.