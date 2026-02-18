La Chambre des représentants des États-Unis devrait examiner la législation sur la sécurité aérienne la semaine prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les familles et les syndicats soutiennent le projet de loi dans les paragraphes 4 à 9) par David Shepardson

La Chambre des représentants examinera lundi un projet de loi sur la sécurité aérienne , prenant en compte des dizaines de recommandations du National Transportation Safety Board, qui a enquêté sur la collision de janvier 2025 entre un jet régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée , qui a tué 67 personnes. Le Sénat américain a adopté à l'unanimité en décembre une loi connue sous le nom de "ROTOR Act", qui obligerait les exploitants d'aéronefs à équiper leur flotte d'un système de sécurité connu sous le nom de "automatic-dependent-surveillance-broadcast system" (ou ADS-B) d'ici à la fin de l'année 2031. Le projet de loi renforce également la surveillance du trafic des jets commerciaux et des hélicoptères, ainsi que des itinéraires de vol à proximité des aéroports commerciaux.

Les responsables des commissions des transports et des services armés de la Chambre des représentants travaillent séparément à l'introduction d'un projet de loi complet sur les questions soulevées par l'accident, a déclaré un porte-parole de la commission des transports.

Les principaux syndicats de l'aviation et de nombreuses familles des personnes tuées ont mercredi demandé à la Chambre des représentants d'adopter rapidement la loi ROTOR.

Le mois dernier, le NTSB a constaté que des défaillances systémiques de la FAA avaient conduit à la collision qui a été la pire catastrophe aérienne américaine depuis 2001.

Le NTSB a déterminé que l'accident avait été causé par la décision de la FAA d'autoriser les hélicoptères à voler à proximité de l'aéroport sans prévoir de mesures de protection pour les séparer des avions, ainsi que par son incapacité à examiner les données et à donner suite aux recommandations visant à éloigner le trafic d'hélicoptères de l'aéroport.

Le NTSB a formulé plus de 30 recommandations à l'intention de la FAA, citant une série de défaillances avant l'accident de Washington.

Depuis 2021, 15 200 incidents de séparation aérienne entre des avions commerciaux et des hélicoptères ont eu lieu près de l'aéroport Reagan, dont 85 ont été évités de justesse.

Le NTSB a constaté des problèmes dans la manière dont la FAA gère le trafic à l'aéroport Reagan. Il a également indiqué que l'agence avait rejeté le conseil d'ajouter des points chauds à la carte des itinéraires des hélicoptères. La présidente de la FAA, Jennifer Homendy, a déclaré que l'agence n'avait pas revu les itinéraires des hélicoptères tous les ans, comme cela était requis, et que les itinéraires n'avaient pas été conçus pour garantir une séparation adéquate.