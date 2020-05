La Chaire SCOR-PSE sur les risques macro-économiques remet le Prix du Jeune Chercheur 2020 à Ludwig Straub, professeur assistant à Harvard et à Robert Ulbricht, professeur assistant au Boston College

Paris, le 7 mai 2020 - La Chaire SCOR-PSE, créée en 2018 par la Fondation SCOR pour la Science et Paris School of Economics (PSE), a décerné le Prix du Jeune Chercheur à Ludwig Straub et à Robert Ulbricht, respectivement professeurs assistants à Harvard et au Boston College, lors de la conférence en ligne SCOR-PSE, au cours de laquelle les deux lauréats ont présenté un exposé commun. Ce Prix vient récompenser leurs travaux sur l'incertitude endogène et les pénuries de crédit. Le jury était présidé par Gilles Saint-Paul, professeur à l'École normale supérieure (ENS) et à PSE, et directeur scientifique de la Chaire SCOR-PSE.

Le Prix fut remis après la très intéressante conférence en ligne de Jesús Fernández-Villaverde, professeur à l'Université de Pennsylvanie, sur le thème des « Règles simples pour un monde complexe avec Intelligence Artificielle ».

Comme le souligne André Lévy-Lang, président de la Fondation d'entreprise SCOR pour la science : « Les jeunes lauréats du Prix SCOR-PSE de cette année ont mené des recherches innovantes, tant en termes de méthode que d'hypothèses, sur les liens entre les établissements financiers et la manière dont ces relations peuvent alimenter une croissance endogène du risque systémique. Il s'agit de travaux particulièrement stimulants et prometteurs. »

A propos de la Chaire SCOR-PSE

Sous la direction scientifique de Gilles Saint-Paul (PSE, ENS) et la direction exécutive de Nicolas Dromel (PSE, CNRS), la chaire SCOR-PSE, créée en juin 2018, vise à promouvoir le développement et la diffusion de la recherche sur le risque macroéconomique, notamment les événements rares et les incertitudes qui demeurent difficiles à modéliser. Elle publie des articles, organise une conférence annuelle et remet chaque année le prix du Jeune Chercheur.

A propos de la Fondation SCOR pour la Science

La Fondation d'entreprise SCOR pour la Science, créée en 2011, s'inscrit dans l'engagement de long terme du Groupe en faveur de la recherche et de la diffusion de la connaissance sur les risques. Elle promeut et finance la recherche à travers des subventions, des prix et des conférences. Le Conseil scientifique de la Fondation d'entreprise SCOR pour la Science, composé de scientifiques reconnus issus de différentes disciplines, est en charge d'orienter celle-ci dans les domaines d'intervention qu'elle pourrait sélectionner, sur les principaux projets soumis à décision et sur sa stratégie de long terme.

